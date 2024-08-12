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В «Контур.Отеле» доступно бронирование почасовых объектов на сайте гостиницы

​В «Контур.Отеле» появилась новая возможность. Теперь клиенты могут бронировать почасовые объекты на сайте гостиницы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Гости теперь смогут самостоятельно забронировать конференц-зал, беседки, бани и другие объекты для активного отдыха.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель»: «Городские отели часто имеют конференц-залы или другие зоны для мероприятий. Многие отели предлагают услуги спа. Загородные отели предоставляют гостям беседки, мангалы, бани, велосипеды, сапы или катамараны. Эту инфраструктуру часто бронируют не только постояльцы. Теперь забронировать такие объекты можно прямо на сайте: наш виджет покажет доступные даты и время, тарифы и позволит забронировать без звонка в отель, пока потенциальный гость находится на сайте гостиницы».

Чтобы воспользоваться новой функциональностью, нужно перейти в настройки раздела «Сайт» «Контур.Отеля». Здесь можно выбрать объекты для продажи, настроить для них тарифы и задать ограничения: максимальную и минимальную продолжительность бронирования или закрытие продаж в требуемые часы.

Новый модуль для почасового бронирования объектов отеля можно добавить в виде виджета на сайте.

Для настройки могут потребоваться права доступа и роль администратора сайта отеля.

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