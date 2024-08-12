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В России запустили новую платформу для поиска работы и подбора персонала GdeRabota.ru

В России начала функционировать новая платформа для поиска работы и подбора персонала GdeRabota.ru. До 1 сентября любой работодатель сможет бесплатно разместить на ней неограниченное количество вакансий, а госорганы будут иметь возможность публиковать свои вакансии бесплатно на постоянной основе. Площадка обладает широким функционалом, значительно упрощающим процесс найма и повышающий его качество.

Платформа онлайн-рекрутинга GdeRabota.ru разработана для поиска работы, подбора персонала и вакансий. Она также имеет встроенный производственный календарь и калькулятор отпускных. В ее основе лежит современный веб-сайт, который предлагает соискателям и работодателям удобные инструменты для взаимодействия.

Платформа онлайн-рекрутинга GdeRabota.ru реализована на стыке технологий: ReactJS, PHP8, Laravel 10, InertiaJS, ManticoreSearch, MySQL, NextJS. Инфраструктура сервиса развернута в кластере YandexCloud для надежности хранения персональных данных пользователей и стабильной работы системы.

В настоящий момент сервис поддерживает несколько функций: база данных вакансий. Она включает в себя вакансии, опубликованные на сайте GdeRabota.ru; система поиска и фильтрации. С ее помощью можно находить подходящие вакансии по ключевым словам, региону и другим критериям; размещение вакансий. Функция позволяет напрямую разместить на платформе актуальные вакансии, получить отклики соискателей, доступ к резюме и связаться с кандидатами; персонализированные рекомендации. Алгоритмы подбирают релевантные вакансии, основываясь на местонахождении пользователя; личный кабинет соискателей. В нем можно добавить информацию о своем опыте, образовании и воспользоваться редактором резюме. личный кабинет для работодателей. С его помощью можно добавить информацию о компании и воспользоваться редактором вакансий.

«Мы стремимся сократить время и ресурсы, затрачиваемые на поиск работы и сотрудников. Наша главная цель — предоставить соискателям возможность быстрого поиска подходящих вакансий, а работодателям помочь без лишних затрат подобрать квалифицированных специалистов», — сказала генеральный директор GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Платформа поддерживает социально значимые учреждения. Все бюджетные, муниципальные и благотворительные организации могут размещать вакансии на GdeRabota.ru со скидкой или бесплатно. Также дополнительный сервис «Производственный календарь» позволит легко отследить количество рабочих и нерабочих дней в году, число и даты праздников, нормы рабочего времени, переносы выходных и другие показатели. «Калькулятор отпускных» поможет рассчитать сумму выплат во время отпуска, учитывая выходные и сокращенные дни, а также подобрать наиболее выгодные месяцы для отдыха.

В ближайшее время функционал сервиса будет расширен. Так, база данных резюме увеличится, улучшатся персонализированные рекомендации, основывающиеся на профиле пользователя и его интересах, добавится возможность фильтрации результатов выдачи базы данных вакансий по типу занятости, опыту и работодателю. Помимо этого, на платформе появится возможность коммуникации между соискателем и работодателем и будет подключено удобное мобильное приложение.

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