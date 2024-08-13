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Аналитика МТС: во что чаще всего играют в Петербурге и Ленобласти

ПАО «МТС» проанализировала предпочтения пользователей платформы туманного гейминга МТС Fog Play в Петербурге и Ленобласти. Петербург занял второе место в стране по количеству онлайн-геймеров. Наиболее востребованным жанром у жителей Северо-Запада стал приключенческий экшен (action adventure), а самой популярной игрой — Cyberpunk 2077. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Петербуржцы стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 г. среднемесячная аудитория МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом 2023 г. выросла в полтора раза, а число игровых сессий — более чем в три раза. Вдвое увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тыс. устройств.

По данным аналитиков экосистемы, в тройку любимых жанров у петербургских геймеров вошли приключенческие экшены (action adventure), ролевые экшен-игры (action RPG) и симуляторы.

Топ-5 игр в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по количеству сессий: Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3, Red Dead Redemption 2, Counter-Strike 2.

«Петербург и Ленобласть занимают вторую строчку в стране по количеству онлайн-игроков. Туманный гейминг востребован, потому что упрощает доступ к более чем десятку тысяч игр. Так, пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и провести время за любимой стратегией или экшен-игрой. А для владельцев «железа» — это возможность монетизировать свои игровые мощности онлайн: самостоятельно установить плату и предоставить доступ к устройству через облако другим геймерам», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.

Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

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