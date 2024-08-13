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«Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом не старше трех лет в I полугодии 2024 г. в России. Самыми востребованными в этот период оказались модели российских и южнокорейских производителей, а средняя цена такой машины составила 2,9 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным платформы, лидером по числу объявлений о продаже автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет стала марка ВАЗ (LADA): ее доля в предложении составила 19,5%. Она также лидирует по доле в спросе – 22,7%. А вот лидером по динамике стала китайская марка Geely: спрос на такие машины вырос в 2,5 раза.

В тройку лидеров по спросу среди моделей попали сразу три автомобиля марки ВАЗ (LADA). Лидером стала Granta с долей 8,9%, за ней следуют Vesta с 4,7% и Niva Legend с 3,8%. На четвертом месте в рейтинге оказалась китайская Geely Monjaro, получившая 3,8%, а на пятом – японская Toyota Camry (3,3%). На первом месте по динамике спроса год к году оказался гибридный китайский кроссовер LiXiang L7.

На первом месте по числу объявлений оказалась Granta, получившая 8,4% от предложения. На втором – Vesta с 3,9%, а на третьем – Geely Monjaro с 2,4%. Максимальные темпы прироста предложения продемонстрировал все тот же LiXiang L7.

«Автомобили возрастом до трех лет пользуются стабильно высоким спросом на платформе. Они, как правило, находятся в хорошем техническом состоянии и могут при этом иметь совсем не значительный пробег. И выбор марок и моделей в этом сегменте продолжает расширяться: например, предложение автомобилей Geely, лидера по динамике среди брендов, увеличилось более чем в 2 раза год к году. Поэтому сейчас и у дилеров, и у частных продавцов на Авито Авто можно выбрать один из более чем 200 тыс. таких автомобилей, отвечающий практически любым потребностям покупателя», – сказал Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито Авто».

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