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Годовой оборот рынка услуг составил 16,2 трлн руб. – «Авито Услуги»

«Авито Услуги» и агентство маркетинговых исследований ORO выяснили, как выглядит рынок исполнителей услуг в России, с экономической точки зрения. Всего на рынке занято 6,7 млн провайдеров по всей стране, которые за год выполняют 3,4 млрд заказов. Годовой оборот рынка услуг, по оценкам исследователей, составляет 16,2 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

60% малых компаний и 53% средних и крупных компаний отметили, что объем заказов в 2023 г. вырос. При этом 49% опрошенных провайдеров ожидают в следующем году прирост заказов.

Рынок услуг в России является крупной отраслью с триллионным годовым оборотом. Частных исполнителей больше всего — они занимают 78% рынка. Однако такие исполнители услуг генерируют только треть общей выручки (пять трлн руб.). Больше всего зарабатывают представители микробизнеса – 10 трлн руб., или 63% от общей выручки рынка услуг.

Екатерина Блинцова, менеджер проектов отдела изучения клиентского опыта и покупательского поведения ORO: «Частники буквально захватили рынок услуг, в отдельных категориях их доля от всех провайдеров не менее 90% (например, услуги домашнего персонала и ухода за животными, образовательные и ИT услуги). В свою очередь микро-бизнес, являясь вторым типом провайдеров по объему заказов и первым по выручке, на треть состоит из ИП, работающих в одиночку. В итоге рынок услуг со стороны исполнителей практически на 3/4 (73%) представлен одиночками».

Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито Услуг»: «Мы видим, как рынок онлайн услуг растет, особенно это заметно в сфере грузоперевозок, обучения и услуг по продвижению бизнеса в интернете. И во многом этому способствует развитие онлайн-инструментов. Уже сейчас на нашей платформе пользователям доступны: онлайн-запись, где пользователь может посмотреть свободные слоты специалистов — что позволяет забронировать “окошко” моментально; заявки на работы под ключ в отделочных работах; срочные услуги в категории “Транспорт” и при вызове “мастера на час”. Также мы постоянно модернизируем систему безопасности, чтобы пользователи платформы чувствовали себя защищенно».

В среднем за месяц «частники» зарабатывают 79 тыс. руб. в месяц при средней стоимости заказа – 34,1 тыс. руб. В свою очередь микро-, малые и средние компании в среднем за месяц зарабатывают 667 тыс. руб. в месяц при среднем чеке – 124,1 тыс. руб. в месяц.

Средний чек по категориям зависит от категории услуг.

Топ-5 категорий по среднему чеку за услуги: строительные работы (654 тыс. руб. за услугу); ремонт помещений (176 тыс. руб. за услугу); производство и обработка (70 тыс. руб. за услугу); благоустройство территории / аренда оборудования (50 тыс. руб. за услугу); проведение праздников (42 тыс. руб. за услугу).

Больше всего исполнителей работает в сфере красоты и здоровья. Вторая по популярности сфера у исполнителей – ИT, дизайн и маркетинг. Замыкает тройку сфера обучения. В объеме заказов же превалируют транспортные, бьюти и образовательные услуги.

Лидер по годовому обороту в 2023 году - строительная отрасль (3,3 трлн рублей). В сфере IT, дизайна и маркетинга оборот составляет 1,9 трлн руб. Замыкают тройку прибыльных сфер — транспортные услуги с годовым оборотом в 1,6 трлн руб.

Каждый десятый заказчик желает получить услугу в течение часа

Треть заказчиков ожидают получение услуги в тот же день, 10% - в течение часа (в первую очередь в «срочных» услугах (транспортные, вывоз мусора, бытовые).

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