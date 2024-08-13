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«МегаФон» ускорил интернет для жителей Волгореченска

Специалисты «МегаФона» провели работы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Волгореченске Костромской области, где расположена одна из крупнейших тепловых электростанций страны, обеспечивающая энергией 40 регионов. В результате запуска новых телеком-объектов выросла скорость мобильной передачи данных и улучшилось качество связи для 14 тыс. местных жителей.

Дополнительные телеком‑объекты появились в центре города, недалеко от главной улицы им. 50-летия Ленинского Комсомола. Работы затронули парковую зону и территорию жилой многоэтажной застройки, где сосредоточено множество объектов социального значения: магазины, городская больница, торговые центры и заправки. Применённые технические решения призваны снизить нагрузку на действующее оборудование, которая традиционно повышается здесь в летний период.

За год в Волгореченске потребление мобильного интернет трафика выросло на 12%. Динамика выше, чем в среднем по области. Наибольший рост аналитики зафиксировали на городских предприятиях — здесь объём расходуемых онлайн‑данных увеличился в среднем на 16%. Вероятно, такой скачок произошёл в результате модернизации базовых станций на территории промзоны в прошлом году.

«Местные жители довольно активны в интернете — город часто попадает в первую десятку рейтингов по средним объёмам дата‑трафика на одного абонента. Чтобы удовлетворить растущий спрос, наши инженеры запустили обновили оборудование как в жилых районах, так и на отдалённых производственных площадках, чтобы местные жители всегда оставались на связи с семьей и близкими», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

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