CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М-8 в Ярославской области

Автолюбители и пассажиры, проезжающие населенные пункты Кулаково-Перелески-Говырино и село Новое смогут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с. «МегаФон» построил новые объекты телеком-инфраструктуры на участке федеральной автотрассы «Москва–Холмогоры» в Переславском районе Ярославского региона.

Увеличение скорости передачи данных стало возможным благодаря строительству новых объектов связи стандарта LTE. Благодаря современному оборудованию скорость мобильного интернета увеличилась на 20%. Новая инфраструктура связи позволит жителям малых населенных пунктов, а также путешественникам комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и цифровыми инструментами для общения или работы.

По данным аналитиков «МегаФона», количество жителей России, которые добираются из Москвы в столицу «Золотого кольца» по автотрассе М-8 «Москва -Холмогоры», летом увеличилось на 16% по сравнению с весенними месяцами и на 44% — с зимним периодом 2024 г.

Пик поездок пришелся на теплые майские выходные (25-26 мая) и на вторую неделю июня (11-14 июня). В дороге пассажиры активно пользуются интернетом, просматривая видео и общаясь в мессенджерах и социальных сетях. Самыми популярными приложениями являются Telegram (10% интернет-трафика) и VKontakte (9% интернет-трафика).

«Федеральная трасса М-8 «Москва-Холмогоры» является одной из важнейших автомагистралей нашего региона, и обеспечение высококачественной мобильной связи на протяжении всего этого участка является для нас приоритетной задачей. Ежедневно по этой дороге в Переславском районе проезжают более 10 тыс. человек, и мы заинтересованы в том, чтобы они могли максимально комфортно пользоваться нашими цифровыми сервисами. Наличие стабильного и скоростного мобильного интернета вдоль всей трассы позволяет водителям и пассажирам оперативно загружать данные с навигационных карт, определять свое местоположение, получать информацию о заправках, кафе и других объектах инфраструктуры, а в экстренных ситуациях вызывать помощь - все это в режиме реального времени, – сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области

На сегодняшний день скоростная автомагистраль М-8 пролегает по территориям Московской, Владимирской, Ярославской, Вологодской и Архангельской областей. В 2024 г. на участке Кулаково-Перелески-Говырино чаще других проезжали москвичи, они составили около 57% от трафика путешественников из других областей. Помимо жителей Москвы и Ярославля, по трассе М-8 чаще других путешествуют также автолюбители из Владимирской, Вологодской, Костромской и Кировской областей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Российским интернет-провайдерам создали прозрачные условия для доступа в жилые дома

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024