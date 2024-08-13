«МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М-8 в Ярославской области

Автолюбители и пассажиры, проезжающие населенные пункты Кулаково-Перелески-Говырино и село Новое смогут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с. «МегаФон» построил новые объекты телеком-инфраструктуры на участке федеральной автотрассы «Москва–Холмогоры» в Переславском районе Ярославского региона.

Увеличение скорости передачи данных стало возможным благодаря строительству новых объектов связи стандарта LTE. Благодаря современному оборудованию скорость мобильного интернета увеличилась на 20%. Новая инфраструктура связи позволит жителям малых населенных пунктов, а также путешественникам комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и цифровыми инструментами для общения или работы.

По данным аналитиков «МегаФона», количество жителей России, которые добираются из Москвы в столицу «Золотого кольца» по автотрассе М-8 «Москва -Холмогоры», летом увеличилось на 16% по сравнению с весенними месяцами и на 44% — с зимним периодом 2024 г.

Пик поездок пришелся на теплые майские выходные (25-26 мая) и на вторую неделю июня (11-14 июня). В дороге пассажиры активно пользуются интернетом, просматривая видео и общаясь в мессенджерах и социальных сетях. Самыми популярными приложениями являются Telegram (10% интернет-трафика) и VKontakte (9% интернет-трафика).

«Федеральная трасса М-8 «Москва-Холмогоры» является одной из важнейших автомагистралей нашего региона, и обеспечение высококачественной мобильной связи на протяжении всего этого участка является для нас приоритетной задачей. Ежедневно по этой дороге в Переславском районе проезжают более 10 тыс. человек, и мы заинтересованы в том, чтобы они могли максимально комфортно пользоваться нашими цифровыми сервисами. Наличие стабильного и скоростного мобильного интернета вдоль всей трассы позволяет водителям и пассажирам оперативно загружать данные с навигационных карт, определять свое местоположение, получать информацию о заправках, кафе и других объектах инфраструктуры, а в экстренных ситуациях вызывать помощь - все это в режиме реального времени, – сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области

На сегодняшний день скоростная автомагистраль М-8 пролегает по территориям Московской, Владимирской, Ярославской, Вологодской и Архангельской областей. В 2024 г. на участке Кулаково-Перелески-Говырино чаще других проезжали москвичи, они составили около 57% от трафика путешественников из других областей. Помимо жителей Москвы и Ярославля, по трассе М-8 чаще других путешествуют также автолюбители из Владимирской, Вологодской, Костромской и Кировской областей.