CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Интернет-реклама Импортонезависимость
|

Платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО

Российская платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО. Платформа Nativity стала первой компанией в своем сегменте, включенной в реестр отечественного ПО. Платформа была запущена в феврале 2023 г. в рамках технологического импортозамещения ушедших и запрещенных зарубежных рекламных сервисов. Сервис позволяет компаниям размещать промопосты в верифицированных Telegram-каналах, осуществляя автоматическую маркировку рекламы и передачу данных в ОРД.

Функционал платформы позволяет проверять контент Telegram-каналов на безопасность для брендов, оценивать живую аудиторию и наличие ботов в каналах, а алгоритмы — эффективно выбирать стратегию размещения.

«Миссия Nativity — обеспечить доступ российским компаниям к эффективным рекламным технологиям, замещающим ушедшие площадки, и оцифровать рынок рекламы в Telegram-каналах, сделав его максимально прозрачным для брендов и регуляторов», — сказал Владимир Балашов, директор по продукту Nativtiy Tech.

На будущее у компании запланированы новые релизы, направленные на развитие блока нейросетей, улучшения анализа и определения контента во всем русскоязычном сегменте Telegram. Nativity продолжит ориентироваться на маркетинговые задачи, связанные с оценкой качества площадок, устранением рисков потенциального фрода.

Уже сейчас платформу используют ВТБ, «Т-Банк», «Билайн», «Золотое Яблоко», Synergetic, «ВкусВилл», «Сколково», правительство Москвы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Российским интернет-провайдерам создали прозрачные условия для доступа в жилые дома

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024