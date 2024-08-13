Whoosh разработал технологию безопасного и комфортного маршрута для самокатов

Whoosh разработал технологию безопасного и комфортного маршрута для самокатов. Новый маршрут Whoosh в приложении учитывает инфраструктуру: наличие и ширину тротуаров, велодорожек, подземные и надземные пешеходные переходы и другое. Разработка использует данные сотен миллионов поездок сервиса: зоны некачественного покрытия — где самокат ударяется колесом, зоны снижения скорости, места аварийности, выбор и траекторию других пользователей. Компания рассчитывает, что технология повлияет на безопасность и комфорт поездок на электросамокатах. Об этом CNews сообщили представители Whoosh.

Сервис проанализировал факторы, влияющие на поездки — качество дорожного покрытия, велодорожки и велополосы, переходов, высокие бордюры, зоны с ограничением скорости — и выделили наиболее подходящие места для движения на самокатах. Благодаря такому подходу, приложение предложит маршрут, удовлетворяющий требованиям ПДД и удобный для передвижения на самокате.

Граф маршрута учитывает большие данные о поездках, которые хранятся в сервисе. Чем больше человек выбирают определенный путь, тем выше вероятность, что он удобен для передвижения на электросамокате. Маршрут будет предлагать путь, который выбирает большинство пользователей сервиса.

Приложение учитывает факторы, влияющие на скорость: зоны ограничения скорости, светофоры, пешеходные переходы — и подсказывает, сколько времени займет такой путь. Маршрут будет построен так, что на нем можно было поддерживать комфортную среднюю скорость и избегать зон, где поездки запрещены.

Как построить маршрут: написать адрес в строке поиска или выбрать точку/парковку нажатием на карте; после того, как карта центрируется на точке, нажать «Построить маршрут»; добавить к функции навигатор, который будет вести пользователя по построенному маршруту.

Новый маршрут Whoosh в приложении учитывает инфраструктуру: наличие и ширину тротуаров, велодорожек, подземные и надземные пешеходные переходы и другое. Разработка использует данные сотен миллионов поездок сервиса: зоны некачественного покрытия — где самокат ударяется колесом, зоны снижения скорости, места аварийности, выбор и траекторию других пользователей. Компания рассчитывает, что технология повлияет на безопасность и комфорт поездок на электросамокатах.