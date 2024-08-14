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«Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г.

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые автомобили с кузовом седан в первые семь месяцев 2024 г. в России. Самыми востребованными в этот период оказались отечественные автомобили, а средняя цена такой машины составила 2,17 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным платформы, спрос на новые автомобили с кузовом седан в период с января по июль 2024 г. оказался на 29,9% выше, чем в аналогичный период 2023 г. Предложение за это время выросло еще более существенно – на 54,6%.

Наибольшим спросом пользуются седаны марки ВАЗ (LADA): на нее пришлось 52,34% от всего спроса на новые авто с таким кузовом, а также 40% от предложения. Также в топ-5 по популярности вошли OMODA, Toyota, Changan и Hyundai. Наиболее заметно год к году вырос спрос на авто китайских производителей – Geely, Chery, Changan.

Среди моделей лидером по спросу стала LADA Granta с 28,8% – именно она и самая бюджетная в топ-10. На втором месте оказалась Vesta c 20,39%, а на третьем – Chery Arrizo 8 с 4,05%, которая также лидирует по динамике спроса. Четвертое и пятое места заняли OMODA S5 и Solaris HS.

В топ-5 по доле в предложении вошли LADA Vesta, LADA Granta, Chery Arrizo 8, OMODA S5 и Geely Emgrand. Максимальную динамику год к году демонстрирует LADA Vesta: число объявлений на платформе выросло почти в семь раз.

«Седаны не только сохраняют позиции на рынке новых автомобилей, но и демонстрируют рост спроса в прошедшие месяцы 2024 г. Это связано с доступностью авто с таким типом кузова, а также, с расширением предложения китайских марок на российском рынке и переформатированием некоторых брендов, например Solaris. Одновременно с этим онлайн-инструменты позволяют искать и покупать новые автомобили, не только ориентируясь на цены и технические характеристики, но и проверяя надежность продавца, например, с помощью бейджа «Проверенный партнер» – программы, которая помогает продавцам усилить доверие потенциальных клиентов», – сказал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в «Авито».

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