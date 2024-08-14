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Более 1 млн человек прошли тестирование на знание ПДД в приложении «МТС Юрент»

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» составил рейтинг городов России, пользователи которых чаще других проходят тестирование на знание правил дорожного движения для самокатов в приложении оператора. Компания запустила его с этого сезона в рамках внутренней стратегии «Год безопасного самоката». Оно доступно в приложении во всех городах присутствия сервиса. С начала сезона тест прошли более 1 млн человек. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

В целом тест ежедневно проходит порядка девяти тысяч пользователей приложения сервиса. При этом большая часть из них — из Москвы, Петербурга и южных городов присутствия «МТС Юрент». Так, четверть или порядка 250 тыс. прошедших тест — Москва и Московская область, по 100 тыс. — Сочи и Краснодар, 80 тыс. человек прошли тест в Казани, 50 тыс. — в Нижнем Новгороде, примерно столько же в Екатеринбурге и Красноярске. В Самаре и Волгограде по 45 тыс. человек. В Санкт-Петербурге тест прошли 110 тыс. пользователей.

Половина прошедших тестирование — новые пользователи, для которых пока что это добровольная процедура. Однако в перспективе сервис планирует сделать ее обязательной. Также пользователи получают пуш о необходимости пройти тест, если они нарушили ПДД. Около 15% прошедших тест зашли на него как раз после такого уведомления.

Тест содержит 10 общих вопросов про правильную и безопасную езду на электросамокатах. Например, можно ли кататься на самокате вдвоем, на какой скорости могут передвигаться самокатчики, как правильно парковать устройства и другие.

Внедрение тестирования на ПДД в приложении — часть стратегии «МТС Юрент» по повышению безопасности поездок, как для пользователей сервиса, так и всех участников дорожного движения.

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