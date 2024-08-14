ИИ-платформа коммуникаций SaluteJazz достигла миллиона пользователей в месяц

Количество уникальных пользователей ИИ-платформы коммуникаций SaluteJazz (Ранее — SberJazz) превысило один млн в месяц, тем самым увеличив показатель прошлого года более чем на 50%. Также на 25% выросло число ежедневных подключений к вебинарам, а аудитория встроенного корпоративного мессенджера расширилась в два раза. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Команда SaluteJazz отдельно отмечает рост интереса к функциям на базе искусственного интеллекта, которые стали возможны благодаря интеграции с GigaChat API, программным интерфейсом доступа к нейросетевой модели GigaChat. Так, функцию суммаризации звонков использует 50% пользователей с бизнес-лицензиями. Автоматической расшифровкой речи на базе SaluteSpeech стали пользоваться в пять раз чаще, а доля сессий в веб-версии с умным шумоподавлением увеличилась в три раза.

Помимо этого, у пользователей завоевывает популярность проведение мероприятий в дополненной реальности — SaluteJazz XR: с момента запуска встреч в 3D на 40% увеличилось количество желающих отправить вместо себя на онлайн-собрание своего анимированного персонажа.

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «Высокий спрос со стороны пользователей и бизнеса задает вектор на постоянное развитие нашего продукта. Так, недавно мы анонсировали обновление платформы SaluteJazz 2.0, которая отличается повышенным качеством связи и передачи изображения. До конца года завершится миграция пользователей на новую версию продукта, где всем станут доступны звонки до 1000 участников, а в формате вебинара — до 10 тыс. зрителей. У пользователей on-prem версии появится возможность воспользоваться транскрибацией встречи на базе SaluteSpeech. Кроме того, планируется расширение возможностей платформы за счет использования GigaChat API, что позволит нам предложить еще больше уникальных и полезных функций для бизнеса».