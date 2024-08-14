МТС обеспечила связью и интернетом еще шесть удаленных сел Хабаровского края

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам еще шесть удаленных населенных пунктов Хабаровского края. Высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью МТС могут воспользоваться более 1250 жителей сел региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к мобильной связи и сервисам экосистемы МТС получили жители сел Добролюбово, Восход, Пуир, Солонцовый, Омми и Даппы. Эти населенные пункты расположены в Бикинском, Хабаровском, Николаевском, им. Лазо, Амурском и Комсомольском районах региона.

Высокоскоростной мобильный интернет МТС появился в районе важных инфраструктурных объектов: школ, административных зданий, библиотек, музеев и фельдшерских пунктов. Жители могут легко пользоваться современными цифровыми сервисами, общаться в социальных сетях, звонить по видеосвязи и получать государственные услуги онлайн.

«Мы продолжаем расширять свою сеть даже в самых удаленных населенных пунктах Хабаровского края, в том числе в рамках программы по устранению цифрового неравенства совместно Министерством цифрового развития региона. Быстрый и надежный интернет обеспечивает удобство общения и доступ к развлечениям, улучшает качество жизни и предоставляет возможность обучаться удаленно. С помощью нашей бесплатной образовательной платформы «Поколение М» дети из любого уголка края знакомятся с современными профессиями. А совсем недавно на платформе стартовал новый поток обучения по веб-дизайну, на котором ребята смогут освоить азы востребованной специальности», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

С начала 2023 г. быстрый мобильный интернет 4G от МТС уже доступен в таких населенных пунктах, как Калиновка, Верхнетамбовское, Нижние Халбы, Оренбургское, Добролюбово, Восход, Пуир, Солонцовый, Омми, Даппы и др.