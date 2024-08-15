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«Контур.Толк» поможет удаленно управлять кондиционером и освещением в офисе ​

Разработчики сервиса коммуникаций представили новую возможность «Толк-Киоска». Это приложение для проведения гибридных совещаний из переговорных и конференц-залов. Обновление позволяет объединить сервис с умными устройствами — оборудованием, которое может принимать команды из внешней среды. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Теперь сотруднику не придется отвлекаться от обсуждения, чтобы найти нужный пульт. Можно модерировать встречу и настраивать периферийные устройства в помещении — от кондиционера до любых других — прямо с планшета.

Для каждого девайса можно настроить, как будет меняться температура, на какой уровень поднять шторы и какое названия устройства показывать на планшете, чтобы сотрудникам было проще ориентироваться.

Компания может самостоятельно выбрать технику для удаленного управления. Для начала работы понадобится настроить API-сервис для обработки запросов от устройств.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Задача «Контур.Толка» — помогать пользователям повышать эффективность каждой встречи. Новая возможность упрощает управление переговорными, позволяет сотрудникам сосредоточиться на повестке встречи и оставаться сфокусированными во время обсуждения».

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