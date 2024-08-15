МТС построит сеть Private LTE для морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань

МТС сообщила о заключении соглашения с ООО «ТНГ» о строительстве выделенной технологической сети связи Private LTE (pLTE) для одного из нефтеналивных терминалов, расположенного в глубоководной акватории Черного моря, – Таманского перегрузочного комплекса нефти и нефтепродуктов, входящего в группу «ОТЭКО». Мощности сети позволят также покрыть территорию навалочного терминала ОТЭКО в порту Тамань. Универсальная и защищенная среда передачи данных Private LTE обеспечит бесперебойную работу IoT-оборудования, стабильную связь в суровых морских условиях, а также внедрение цифровых сервисов управления персоналом.

В рамках проекта до конца 2024 г. планируется развернуть сеть базовых станций стандарта LTE и разместить на территории морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань (поселок Волна в Краснодарском крае) ядро выделенной сети, рассчитанное на 5,3 тыс. абонентов и обеспечивающее управление сетью, безопасность передаваемого трафика и интеграцию цифровых сервисов в ИТ-ландшафт компании. МТС обеспечит обслуживание сети до 2029 г.

Новая беспроводная инфраструктура на территории терминала позволит автоматизировать производственные процессы, внедрить сервисы телеметрии, решения по удаленному управлению транспортом и погрузо-разгрузочными работами, а также обеспечит передачу видеоинформации от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт.

Для более чем 1 тыс. абонентов планируется модернизация диспетчерской связи. Внедряемый функционал MC-PTT поддерживает экстренные групповые и широковещательные вызовы, применяет приоритезацию групповых вызовов на основе данных и правил абонента, а также позволит объединить абонентов сети pLTE с абонентами морского порта, использующими стандарт цифровой транкинговой радиосвязи TETRA.

«МТС лидирует среди российских операторов связи по количеству построенных выделенных сетей. Private LTE позволит «Таманьнефтегаз» реализовать проекты комплексной цифровизации различных производственных процессов. Так, pLTE обеспечит работу диспетчерской радиосвязи на основе технологии MC-PTT, систем производственной безопасности и позиционирования персонала. Благодаря масштабируемой и гибкой архитектуре сети компания сможет обеспечить быстрое внедрение перспективных цифровых решений», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Повышение уровня цифровизации объектов в порту Тамань является одним из приоритетов компании «ОТЭКО». Новая выделенная сеть связи позволит нам реализовать перспективные проекты по автоматизации и быть полностью уверенными в безопасности и надежности передачи данных», – сказал генеральный директор ООО «ТНГ» Павел Быков.