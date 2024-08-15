МТС: приключенческие экшены стали самым популярным жанром среди татарстанских геймеров

МТС проанализировала предпочтения пользователей платформы туманного гейминга МТС Fog Play. Татарстан, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и другими крупными регионами, вошел в десятку территорий, где наиболее популярен облачный гейминг. Самым востребованным жанром среди татарстанских игроков стал приключенческий экшен. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди российских игроков в 2024 г. на ролевые экшены (Action RPG) пришлось 28% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure) c долей 24%. Тройку лидеров замыкают симуляторы (18%). В татарстанском рейтинге лидеры поменялись: в топ-5 популярных среди татарстанцев игр по количеству игровых сессий попали Grand Theft Auto V, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2.

Туманный гейминг, когда пользователь арендует с почасовой оплатой ПК необходимой мощности для того, чтобы запустить требовательные игры со своего гаджета (компьютера, ноутбука или умного телевизора), набирает популярность в России, отмечают в МТС. С января по июль 2024 г. среднемесячная аудитория платформы МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом 2023 г. увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Библиотека игр на платформе год к году выросла в 2 раза, достигнув 10 тыс. В то же время почти в два раза увеличилось количество ПК, сдаваемых под игры. Сейчас их порядка 2 тыс.

«Для активных и продвинутых татарстанских геймеров, а также владельцев ПК, которым важно монетизировать свои игровые мощности, облачный гейминг открывает новые возможности. Час игры на нашей платформе начинается от 13 рублей, а средняя стоимость составляет 24 руб. А владелец ПК, «разместив» его в облачном хранилище, может заработать до 17 тыс. руб. в месяц. Сама платформа тоже развивается, к примеру, с мая татарстанские геймеры могут играть через мобильное приложение для ТВ-приставок и умных телевизоров Сбера и Android TV», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.

Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться.