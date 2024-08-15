На Rutube стала доступна функция переноса контента с YouTube

Rutube запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube. В разделе «Настройка канала» в студии Rutube появилось отдельное поле, предназначенное для включения импортирования видео с другой площадки. Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание своего канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести.

Чтобы перенос данных был корректным, необходимо соблюсти несколько правил: размер одного видео должен составлять не более 25 ГБ, его длительность должна быть не более 5 часов (300 минут), также ролик не должен быть приватными или иметь любые другие ограничения на YouTube.

За раз автор может переместить до 2 тыс. видео. Если есть необходимость в переносе большего количества роликов, то можно обратиться в техническую поддержку по адресу: help@rutube.ru. Время импортирования видео зависит от их количества, длительности и качества. Обычно процесс занимает несколько часов, но в некоторых случаях — от 2 до 5 дней.

При переносе видео на Rutube сохраняется вся важная информация: название, описание, обложка и дата публикации. Качество перенесённых роликов остаётся прежним.

Перед публикацией в общем списке на аккаунте автора все ролики пройдут обязательную модерацию.