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Разработчики SaluteBot открыли возможность прямой публикации ботов в Telegram без чат-платформ

Команда SberDevices расширила возможности платформы для создания чат-ботов SaluteBot — разработчики добавили прямую интеграцию с Telegram без посредника в виде чат-платформы. Теперь сервис позволяет создать чат-бота, настроить сценарий, а потом опубликовать его в Telegram. Бота можно подключать как к каналам, так и к группам. Эта опция подойдет малому и микробизнесу, ведущему коммуникации с клиентами и партнерами преимущественно в Telegram. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Благодаря интеграции с GigaChat API боты, созданные в SaluteBot, умеют поддерживать свободный диалог и могут обучаться на текстовых документах. Загружать можно pdf объемом до 300 тыс. слов. На основе загруженных документов формируется «база знаний», позволяющая сократить время на создание бота до 15 минут и повысить долю автоматически обработанных обращений пользователей в текстовых каналах до 85%.

Также у пользователей SaluteBot есть возможность общаться с клиентами в чат-ботах, работающих в мессенджерах VK, «Одноклассники» и Viber, и интегрироваться с российскими чат-платформами Edna, Jivo, Webim для размещения ботов сразу на нескольких площадках.

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