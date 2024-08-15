Российские рекламодатели получат прямой доступ к трафику ecom-площадок

Теперь российские рекламодатели смогут самостоятельно размещать таргетированную рекламу на онлайн-ресурсах крупных ecom-площадок с общим трафиком более 60 млн посетителей в день, а также на их офлайн-точках. Компания Retail Rocket Group выпустила обновление для своей adtech-платформы Smart Placement Ads, интегрированной в два десятка российских онлайн-площадок, среди которых — «Кассир.ру», «Детский мир», «Зоозавр», «Максидом», «Авторусь» и другие. Благодаря ему рекламодатели получили доступ к современному рекламному кабинету, позволяющему гибко настраивать, запускать и анализировать таргетированные рекламные кампании на этих площадках (в онлайне и офлайне). Ранее на российском рынке интернет-рекламы отсутствовала возможность самостоятельного размещения рекламы на крупных ecom-ресурсах: все рекламные кампании запускались посредством «медиакитов» и email-переписки с менеджерами площадок. Об этом CNews сообщили представители Retail Rocket Group.

«Запуск рекламного кабинета — логичный шаг в эволюции нашей adtech-платформы Smart Placement Ads. Рынок retail media развивается семимильным шагами, и чтобы стать полноценным конкурентом классической контекстной и таргетированной рекламе, ему не хватало лишь понятного «пульта управления». Теперь он есть и позволит рекламодателям легко встраивать продвижение на маркетплейсах в свою маркетинговую стратегию, — сказал Артур Асланов, руководитель направления Smart Placement Ads в Retail Rocket Group.

Интерфейс нового рекламного кабинета дает полный контроль над управлением и размещениями рекламы на онлайн-площадках и в офлайн-пространстве. Он позволяет выбирать площадки для продвижения, форматы рекламы, страницы сайта или приложения и офлайн-места, настраивать таргетинг, фиксировать лимит по бюджету, а также отслеживать основные показатели эффективности в режиме реального времени (показы, клики, заказы, расход, выручка в шт и руб по SKU и ROAS — в post-view и post-click атрибуции). Статистику можно смотреть как по всем рекламным кампаниям, так и в разрезе места размещения. Управление стоимостью рекламы происходит на условиях аукциона второй цены: площадка устанавливает минимальный размер CPM, а рекламодатели на условиях аукциона второй цены в режиме реального времени назначают ставки и конкурируют за показ рекламы посетителям площадки.

Запускать продвижение можно в разных онлайн- и офлайн-форматах — например, можно выбрать медийную (баннеры, видео), товарную рекламу (спонсируемые товарные полки, продвижение карточки товара), или digital inStore (цифровые экраны в офлайн-точках). При этом в зависимости от выбранной площадки вариантов (форматов рекламы) может быть больше. Все онлайн-форматы доступны для размещения на сайте и в приложении на всех этапах покупательского маршрута — на главной, в категории и меню категорий, в карточке товара, поиске, личном кабинете, корзине и избранном. Итоговый пакет возможностей зависит от настроек, которые выставила онлайн-площадка в своем кабинете .

Показ рекламы (таргетинг) происходит на базе данных выбранной площадки по категорийным, поведенческим, социально-демографическим и географическим признакам, при этом количество правил показа не ограничено. Конкретный набор возможностей таргетинга зависит от настроек самой площадки. Поведенческие параметры включают следующие возможные таргетинги: «по интересу к категориям», «при просмотре карточек товаров», «по содержанию в названии товаров», «по названию брендов», «по регионам», «по ключевым фразам», «по покупкам».

Также можно настраивать сложные условия вроде «не», «или», «и».

Особенность рекламного кабинета как части adtech-платформы Smart Placement Ads — рекламодателям не потребуется вручную заниматься регистрацией рекламы в ОРД. При создании кампаний получение токенов, а также подача отчетности происходят автоматически.

Обновление также затронуло и пользовательский интерфейс самих площадок: им стали доступны широкие возможности по автоматизированному управлению рекламным инвентарем. Среди них — отключение и подключение рекламных форматов и мест рекламных размещений, определение правил показа, статистика и так далее. Ранее все эти задачи, как правило, осуществлялись вручную.

«Обновление окажет серьезное влияние не только на рынок рекламодателя, но и на рынок рекламных площадок. Новый рекламный кабинет наконец решит проблему ручной работы на стороне площадок, что позволит им масштабировать продажу рекламы, и, как следствие, выручку», — сказал Артур Асланов.