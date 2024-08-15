CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Связь LTE «МегаФона» укрепляется в якутских селах

«МегаФон» продолжает расширять зону уверенного покрытия 4G и улучшать качество связи в районах Якутии. Высокими интернет-скоростями и устойчивыми голосовыми соединениями могут воспользоваться почти две тысячи человек, проживающих в трех населенных пунктах Верхневилюйского и Хангаласского улусов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры смонтировали на территории поселений Далыр и Сайылык Верхневилюйского улуса базовые станции и запустили LTE-связь. Пользователи теперь могут общаться, используя как обычные голосовые вызовы, так и с помощью интернета по технологии VoLTE. Специалисты активировали несколько низко- и среднечастотных диапазонов, что позволило покрыть сетью 4G большую территорию и обеспечить высокую скорость мобильного интернета даже на сельской окраине.

Вместе с тем в селе Техтюр Хангаласского улуса оператор запустил дополнительную базовую станцию и улучшил качество связи для абонентов. Жители могут со смартфонов передавать данные, скачивать фильмы или отправлять электронную почту на средней скорости до 50 Мбит/с. Выход в сеть доступен не только жителям села, но и посетителям расположенного рядом спортивно-развлекательного комплекса. Отдыхающие смогут делиться с помощью мобильного интернета яркими фото и видеороликами, а также пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

«Мы планомерно расширяем сеть 4G в регионе, а также усиляем инфраструктуру там, где нагрузка на объекты связи существенно увеличивается. Такая работа делает современную мобильную связь более доступной для пользователей, что особенно важно для отдаленных населенных пунктов. Жители региона каждый день активно пользуются смартфонами, так в селах Далыр и Сайылык после включения телеком-оборудования пользователи передали через базовые станции почти 11 тыс. гигабайт данных», — отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Крупный журнал уволил всех ценных сотрудников одним днем. Их заменили на ИИ, которого они же и обучали

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Популярнейшая онлайн-библиотека с российскими корнями не работает почти неделю. Книги скачать нельзя, администраторы молчат

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024