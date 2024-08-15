«Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью

«Т-Банк» запустил сервис комплексной оценки финансового состояния клиентов — «Финздоровье». С помощью технологий больших данных и машинного обучения (Big Data и ML) он анализирует данные 43 млн клиентов «Т-Банка» по разным параметрам, чтобы вывести индивидуальные рекомендации для каждого из них по улучшению финансового состояния. Миссия сервиса — помочь россиянам эффективно и грамотно распоряжаться своими деньгами, поменять подход к сбережениям и тратам, а также повысить финансовую грамотность. «Финздоровье» разработано в рамках стратегии ИИ-банкинга на основе технологий центра искусственного интеллекта «Т-Банка» («AI-Центр»). На сегодняшний день сервис не имеет мировых аналогов среди банковских игроков.

В основе сервиса — алгоритмы ИИ, созданные «AI-Центром» «Т-Банка», которые анализируют десятки миллионов обезличенных данных клиентов (траты, накопления, инвестиции и прочее). Далее сервис выводят показатели и персональные рекомендации по расходам и доходам.

«Финздоровье» показывает, например: общее количество денег пользователя, в том числе в других банках и наличные, и рекомендации по улучшению финансового состояния; траты на платные подписки (в том числе доступна функция с напоминанием о списании денег за три дня до даты оплаты); какая вероятность получить выгодные условия по кредиту; кредитную историю и нагрузку пользователя и советы по их улучшению; долю кредитов в ежемесячных доходах; советы по повышению финансовой грамотности и разумному распоряжению деньгами.

На основе актуальной аналитики сервис анализирует финансовый профиль пользователя по пяти основным параметрам: все деньги клиента, кредитная история, остаток от дохода, расходы на подписки и инвестиции.

В ближайшем будущем в «Финздоровье» появятся новые ИИ-технологии и функции: автоматическое обновление информации о своих счетах из разных банков в мобильных приложениях друг друга и получение полного представления о своем финансовом состоянии; финассистент на основе Gen-T — собственных больших языковых моделей (LLM) «Т-Банка». Персонализированный помощник сможет ответить на вопросы по личным финансам; планирование будущего финансового состояния с помощью предсказаний от ETNA — сервиса предиктивной аналитики и прогнозирования. Технологии помогут предсказать будущие расходы, составить реалистичный бюджет на следующий месяц, а также запланировать финансовые цели и план по их достижению; образовательный контент для развития финансовой грамотности.

В «Финздоровье» отображается, сколько всего денег клиент хранит в «Т‑Банке» (на карте, в инвестициях, на накопительных счетах и вкладах). Чтобы сервис учитывал еще наличные деньги и те, что хранятся в других банках, пользователь может внести сумму вручную. Общая финансовая картина поможет пользователю отслеживать все свои накопления и понимать, есть ли возможность сейчас поехать в отпуск, купить новый телефон или совершить другое требующее расходов действие. «Сбер» и «Т-Банк» в тестовом режиме уже начали внедрять открытый банкинг, чтобы предоставить клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга.

Сервис подскажет, на какое время хватит накопленных денег при обычных тратах — например, меньше чем на месяц, на один-два месяца или на полгода и больше. В зависимости от этого будет меняться оценка финансового здоровья: от «уже неплохо» до «идеально». Кроме того, можно отслеживать изменения своего финансового состояния и выявлять закономерности (например, в какой месяц накопления/расходы растут быстрее), а также получить рекомендации, как улучшить эти показатели.

В «Финздоровье» видны все займы клиента из разных банков: кредиты наличными, кредитные карты, рассрочки, ипотека. Функция бесплатна и доступна всем пользователям, которые дают согласие на запрос их кредитной истории.

На основе данных от бюро кредитных историй (БКИ) сервис обучен предугадывать банки, в которых у пользователя предположительно есть кредиты, — вручную можно поправить наименование банка. В «Финздоровье» можно посмотреть свой кредитный рейтинг: чем он выше, тем выше вероятность получить выгодные условия по кредиту. Для расчета рейтинга используются ML-модели для скоринга, созданные Центром искусственного интеллекта Т-Банка.

Кроме того, сервис показывает кредитную нагрузку, то есть какой процент от дохода уходит на погашение кредитов. Это один из важных показателей, на который банки смотрят при принятии решения о выдаче кредитов: если процент долговой нагрузки ниже 50%, шансы на одобрение высокие.

В «Финздоровье» пользователь может посмотреть разницу между своими доходами и расходами в виде остатка от дохода — сколько денег осталось на счетах после ежемесячных трат. Искусственный интеллект покажет идеи, как увеличить остаток от дохода с помощью повышенного кэшбэка, переводов в накопления и других инструментов в банке.

Также в этом разделе можно посмотреть графики, которые отражают остаток на счетах в динамике — например, в какие месяцы человек тратил больше, а когда удалось сэкономить.

На основе прошлых регулярных транзакций искусственный интеллект обучен определять, на что пользователь подписан: все подписки, которые оплачены картой Т‑Банка, отражаются в «Финздоровье». Пользователи могут отслеживать, сколько денег они тратят на подписки на внешние сервисы — онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги и прочее. При большом количестве подписок на них может уходить существенная сумма, которую тоже нужно учитывать при планировании бюджета.

Также можно настроить уникальную функцию с напоминаниями за три дня до списания денег, которая позволяет клиенту вовремя отказаться от уже неактуальной подписки. Функция доступна в мобильном приложении на iOS версии 6.22 и новее.

В сервисе пользователь может узнать, сколько денег хранится в его инвестиционном портфеле, на какую сумму он его пополняет, и какая часть доходов уходит на инвестиции.

Тем, кто пока не инвестирует, сервис посчитает, сколько можно переводить в инвестиции в зависимости от того, какой процент от дохода пользователь готов вкладывать. Также в «Финздоровье» есть полезные материалы и подборки, которые помогут новичку погрузиться в мир инвестиций — например, узнать, какие существуют типы бумаг, как собрать свой инвестиционный портфель, правила биржи.

Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-технологиям «Т-Банка», отметил: «С помощью персональной аналитики мы уже давно умеем закрывать базовые потребности наших клиентов — в мобильном приложении «Т-Банка» можно в пару кликов посмотреть, например, траты на такси за прошлый месяц. В рамках развития стратегии по ИИ-банкингу мы решили пойти дальше и создать революционный для России сервис — чекап финансового состояния каждого клиента. Теперь 43 млн россиян — клиентов «Т-Банка» прямо в приложении могут посмотреть подробную аналитику своего финансового состояния, сформировать новые финансовые привычки и научиться грамотно управлять своими деньгами».

Виктор Тарнавский, директор по искусственному интеллекту «Т-Банка», сказал: «Наша миссия — превращать технологии искусственного интеллекта в пользу для клиентов. «Финздоровье» — яркий пример такого подхода. Комбинация рекомендательных систем и ML-скоринга позволили создать нам продукт оценки и контроля личных финансов нового уровня. Мы хотим дать пользователям инструмент полностью автоматического управления персональными финансами, но под контролем человека. Для этого потребуется использовать и другие технологии — наши большие языковые модели Gen-T и предиктивную аналитику ETNA».

Сервис доступен всем клиентам «Т-Банка» в мобильном приложении на Android версии 6.14 и на iOS версии 6.22 и новее. Чтобы им воспользоваться, нужно открыть ленту операций на главной странице приложения и нажать на синий значок.