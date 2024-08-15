Цифровой гид МТС проведет туристов по лучшим местам Амурской области

МТС запустила бесплатный цифровой путеводитель по Амурской области. Цифровой помощник для путешественников разработан сервисом бронирования МТС Travel. Он расскажет о главных туристических точках притяжения, поможет подобрать отель и ресторан, а также лучшее кафе или ресторан. Ссылка на цифровой гид придет туристам и гостям области в приветственном SMS-сообщении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой путеводитель расскажет об одной из главных достопримечательностей Амурской области и его столичного города – набережной реки Амур. Расположенная на границе России и Китая набережная, является одной из точек притяжения жителей и гостей Благовещенска. Здесь проходят различные праздничные мероприятия и концерты, в том числе международный гастрофестиваль «Берега вкуса» и фестиваль оркестров «Виват, Амур!». Особенно красива набережная вечером, когда включаются уличные фонари и подсветка зданий на обоих берегах реки Амур, это время считается самым лучшим для пеших прогулок и отдыха. Для путешествующих в теплое время года, гид посоветует оправиться на теплоходе по Амуру с экскурсией и увидеть с воды не только Благовещенск, но и его китайский город-побратим Хэйхэ.

Любителям семейного отдыха цифровой помощник порекомендует отправиться в палеонтологический музей и увидеть уникального динозавра «Ванюшу», обитавшего на Амуре миллионы лет назад, или стать посетителем самого большого на Дальнем Востоке торгово-развлекательного центра «Острова». На его территории в 136 тыс. кв. метров сосредоточены кинотеатры, игровые и развлекательные парки, магазины, кафе и рестораны. Детям понравится тематическое крыло «Старый город», созданное в виде городских улиц XIX века, где по выходным на площади выступают артисты театра, цирка и эстрады.

Неполным будет впечатление об Амурской области без посещения гастрономических мест. Путеводитель поможет определиться с выбором кафе и ресторана, а также познакомит с особыми блюдами, уже давно ставшими частью приграничного колорита, самые известные из которых: салат «Хэйхэ», пельмени «Амур», блюда из рыбы и амурских дикоросов.

«В Амурскую область приезжают путешественники из разных уголков страны. Их привлекает возможность совместить активный отдых, сплавляясь по таежным рекам, совершая походы к амурским вершинам, с посещением культурных мероприятий всероссийского уровня, таких как фестиваль кино и театра «Амурская осень», а также возможность посетить приграничный китайский город. Получая ссылку на цифровой гид, гости Амурской области смогут подобрать для себя индивидуальный вариант отдыха исходя из собственных пожеланий, интересов и бюджета», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

«Амурская область — это удивительное место, которое способно поразить даже самого искушенного туриста. Здесь каждый путешественник найдет для себя занятие по душе. Регион активно развивается в сфере промышленного туризма, благодаря чему он стал одним из лидеров в России. Особое внимание стоит уделить таким объектам, как космодром «Восточный», Амурский ГХК и прииск Соловьевский. Они входят во Всероссийский путеводитель промышленного туризма «Все на завод!». Также набирают популярность туристические маршруты по Байкало-Амурской Магистрали. Привлекательность Амурской области обусловлена ее приграничным положением с Китаем. Ежегодно здесь проводятся уникальные международные мероприятия, такие как Российско-китайская ярмарка культуры и искусств, Международный гастрономический фестиваль «Берега вкуса», «Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта на Амуре» и другие. Во время их проведения наблюдается многократный прирост туристического потока. Цифровой гид от МТС — это современный и удобный формат знакомства с Амурской областью. Он поможет сориентироваться среди популярных туристических локаций, составить индивидуальный маршрут и сохранить яркие впечатления о посещении нашего замечательного места», – сказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Амурской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.