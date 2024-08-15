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В «Очаг», «Взлетку» и еще четыре жилых комплекса Иркутска впервые пришел гигабитный интернет МТС

МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета еще в шести жилых комплексах Иркутска. Более 3000 семей города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с и ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С начала лета 2024 г. доступ к домашним сервисам МТС впервые получили семьи, проживающие в ЖК «Приморский» на улице Безбокова, «Стрижи Сити» на Култукской, ЖК «Взлетка» во Втором Иркутске, «Соседи» на Депутатской, «Очаг» и «Восход» на 4-ой железнодорожной. Также гигабитный домашний интернет и цифровое ТВ появился в новых блок-секциях в ЖК «Юго-Западный», расположенный в поселке Маркова и «Солнечный берег» на улице Байкальская.

Скорость домашнего интернета МТС позволяет горожанам просматривать и скачивать «тяжелый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. Они смогут с комфортом смотреть видео и вести стриминг в формате Ultra HD, играть в компьютерные игры с облачных серверов, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы, удаленно учиться и работать. Кроме того, жители комплексов получили возможность пользоваться устройствами для умного дома, включая систему видеонаблюдения, когда можно в режиме трансляции видеть и слышать все, что происходит в зоне видимости камер.

«Иркутск продолжает активно застраиваться. При этом почти в каждой семье очень высокая потребность в интернет-контенте, при этом количество используемых в доме смартфонов, ноутбуков и других гаджетов превышает количество жильцов. Поэтому мы, в свою очередь, развиваем фиксированную сеть, которая открывает доступ к домашним сервисам на самой высокой скорости, что на порядок увеличивает комфорт и качество жизни новоселов Иркутска. В частности, технологии могут обеспечить безопасность квартир, делают жилые комплексы современными и удобными для жизни», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Новоселы могут также сэкономить до 40% на услугах связи, объединив мобильную связь, домашний интернет, IPTV и онлайн-кинотеатр KION в одном пакете услуг. Уточнить техническую возможность подключения по конкретному адресу в Иркутске можно на сайте МТС.

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