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В «Яндекс Картах» появились персональные рекомендации мест для прогулок и развлечений

«Яндекс Карты» обновили «Идеи» — режим с персональными рекомендациями мест на основе интересов пользователей. Теперь «Идеи» умеют рекомендовать не только кафе и рестораны, но и парки, кино, музеи и другие места для отдыха и изучения города. Они собраны в новых рубриках «Развлечься» и «Погулять». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новые рубрики в «Идеях» доступны на главном экране режима. При нажатии кнопки «Развлечься» пользователи увидят на карте места с развлечениями, которые могут им понравиться, например концертные залы, аквапарки и клубы. А в рубрике «Погулять» — места, которые интересно исследовать: парки, достопримечательности и смотровые площадки. Так пользователи могут открыть для себя интересные места в незнакомых районах и необычные памятники города.

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Яндекс
В «Яндекс Картах» появились персональные рекомендации мест для прогулок и развлечений

У каждого места на карте есть фотография и подпись, созданная YandexGPT, — нейросеть вкратце расскажет о месте и его особенностях. Чтобы подробнее изучить атмосферу, можно зайти в раздел «Поток», в котором рекомендации собраны в виде ленты сторис.

Режим «Идеи» доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. С этим обновлением он также появился в Калининграде, Сочи и Сириусе, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Красноярске и Казани. В ближайшем будущем список городов будет пополняться.

«Идеи» продолжают развиваться и лучше подстраиваются под нужды пользователей. Это позволяет людям увидеть свой город по-новому и легче находить интересные места в «Картах».

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