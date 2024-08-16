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Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 6 тысяч несовершеннолетних пользователей в приложении

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благодаря интеграции с сервисом МТС ID. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Правила сервиса запрещают пользоваться шеринговыми электросамокатами до 18 лет. В настоящий момент выявлено и заблокировано 6114 аккаунтов по всей России, зарегистрированных на несовершеннолетних пользователей. В частности, в Москве, заблокировано порядка 2,5 тыс. таких аккаунтов, более 1,5 тыс. — в Санкт-Петербурге.

При этом гораздо большее количество поездок несовершеннолетними пользователями совершается через аккаунты, принадлежащие совершеннолетним пользователям (родителям, членам семьи или знакомым). В случае выявления фактов таких поездок сотрудниками ГИБДД, камерами видеофиксации или сотрудниками сервиса за передачу аккаунта несовершеннолетним также выносится блокировка в приложении и штраф в 10 тыс. руб. Их процент в общем объеме штрафов, вынесенных «МТС Юрент» в этом сезоне по всей стране, составляет порядка 15%.

Сервис продолжает работу по улучшению инструментов идентификации для выявления таких поездок. В этом сезоне число консультантов по безопасности, выявляющих нарушения на улицах, увеличено до 2,5 тыс. человек более чем в 30 городах присутствия сервиса. Они работают в наиболее популярных для поездок электросамокатов зонах и передают данные о нарушителях в службу поддержки сервиса. Такие консультанты помогают выявлять до 80% поездок на самокатах именно несовершеннолетними.

Данные о поездках несовершеннолетних на самокатах сервису также передает ГАИ по результатам рейдов. Такие аккаунты сразу же подлежат блокировке. В этом году вырастет число совместных контрольных мероприятий представителей Госавтоинспекции и «МТС Юрент», что повысит эффективность работы с лицами младше 18 лет за рулем самокатов.

В рамках внутренней стратегии «Год безопасного самоката» «МТС Юрент» совместно с другими операторами кратно увеличил штрафы за нарушения ПДД на самокатах, особенно, в отношении несовершеннолетних. Недавно кикшеринг объявил о том, что готов поднять штрафы за передачу управления самокатом ребенку до 100 тыс. руб.

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