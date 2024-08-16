«МегаФон»: московские абитуриенты готовы получать высшее образование на Дальнем Востоке

Большинство столичных старшеклассников уже выбрали вузы, в которых хотят продолжить свое обучение. В топе оказались университеты как родного города, так и региональные учебные заведения, даже Дальнего Востока, включая Якутию. Такие выводы сообщили аналитики «МегаФона», изучив массив данных на сайты ведущих университетов страны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. основной трафик из столицы пришелся на сайты Высшей школы экономики (ВШЭ; 15% от общего трафика), а также РНИМУ им. Н. И. Пирогова и МГТУ им. Н.Э. Баумана (по 9% от общего трафика соответственно). Замыкают пятерку лидеров МГУ и РУДН, доля которых составила 8% и 7% соответственно. Всего в топ-10 московских вузов оказались: МГЮА; РАНХиГС; РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; Финансовый университет при Правительстве России; МФТИ; Сеченовский университет.

При этом ВШЭ лидирует не только среди москвичей, но и абитуриентов со всей страны. Особенно часто вузом интересуются старшеклассники из близлежащих Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, а также из Перми. За «Вышкой» следует РАНХиГС и МГУ.

Кроме того, столичных абитуриентов привлекли региональные учебные заведения. В частности, они активно изучали сайты ДВФУ, СВФУ имени М.К. Аммосова в Якутии. На обоих ресурсах по количеству потраченного трафика москвичи заняли вторую строчку, уступив только старшеклассникам из этих регионов.

К началу нового учебного года готовились не только абитуриенты, но и инженеры «МегаФона». Они ускорили мобильный интернет на территории РАНХиГС на юго-западе Москвы. Новое оборудование покрыло связью территорию кампуса академии, где расположены главный корпус, Высшая школа госуправления (ВШГУ), Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ), Институт общественных наук (ИОН), Институт управления и регионального развития (ИУРР), гостиница, общежитие и другие корпуса.

Базовая станция работает в частотных спектрах стандарта 2G (GSM-900 и GSM-1800) и 4G (LTE-1800 и LTE-2600). Диапазоны 2G обеспечивают более качественное покрытие, необходимое в условиях плотной застройки. Радиоволны этого диапазона лучше проникают через бетонные стены зданий, совершенствуя качество голосовой связи внутри аудиторий учебных корпусов и комнат в общежитиях. А высокие диапазоны стандарта 4G улучшают пропускную способность сети, увеличивая скорость мобильного интернета.

«Мы подготовились к учебному году и обеспечили студентов и преподавателей высокоскоростным мобильным интернетом. Благодаря чему они смогут еще более эффективно работать с учебными материалами, подключаться к онлайн-семинарам и конференциям, готовиться к зачетам и сессиям и оставаться на связи с близкими в удобном формате, и все это на средней скорости до 30 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.