Модульбанк Telegram-ботов для продавцов на маркетплейсах

Модульбанк запустил два Telegram-бота для продавцов на маркетплейсах — «МодульМетрика» и «МодульОтвет». Они помогут селлеру сэкономить время при анализе данных о продажах и обработке клиентских отзывов.

С помощью «МодульМетрики» можно мгновенно узнавать о своих продажах, выкупах и возвратах, скачивать отчеты о продажах за 30, 60 или 90 дней, контролировать коэффициент на логистику, анализировать эффективность ключевых слов. Также в бот можно добавить сотрудников для совместной работы.

«МодульОтвет» позволяет обрабатывать отзывы и вопросы клиентов прямо в Telegram. Он уведомляет предпринимателя о новых отзывах и генерирует ответы с использованием ИИ-алгоритмов. Клиент сам выбирает режим для работы, всего их 3: ручной, полуавтоматический или автоматический.

Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов на маркетплейсах, помогает им выходить на торговые площадки, сокращать риски, увеличивать выручку и повышать рентабельность.

В 2022 г. в Модульбанке появились специальные тарифы для селлеров, которые дали предпринимателям больше возможностей для управления деньгами – включая неограниченный вывод прибыли от маркетплейсов на свои счета физических лиц без комиссии и возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах. В 2023 г. Модульбанк запустил «Маркет Карту» для продавцов на маркетплейсах.

За годы работы Модульбанк подключил более двадцати пяти тысяч селлеров, накопил экспертизу на этом рынке и запустил целый набор нефинансовых сервисов. Среди них — бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна, собственный Центр дизайна с профессиональной фотостудией в Москве и Новосибирске, дизайнерами и инфографами для создания товарных карточек.

Также селлерам доступны услуги по сопровождению закупок в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, помощь профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и услуги персонального сопровождения для комплексной работы с магазином.