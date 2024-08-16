МТС: Киров вошел в топ-20 по количеству контента на видеоплатформе NUUM

Киров вошел в топ-20 городов по количеству загруженного контента на веб-версии платформы NUUM, обогнав Самару, Омск, Уфу, Воронеж и Оренбург. Более 10 тыс. видеороликов было загружено кировчанами, что делает этот город одним из самых активных в стране по внутренним данным аналитики NUUM. Об этом CNews сообщили представители МТС.

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.

Наибольшей популярностью в публикациях среди жителей Кирова пользуется категория «Игры». На нее приходится 18% от всего загруженного кировскими блогерами контента. 14% видеороликов от кировских авторов посвящены музыке. На третьем месте располагается контент, попавший в категорию «Общее», на него приходится 10% от суммарного количества видео в Кирове.

Также, на NUUM часто можно встретить видео про животных, моду, автомобили, найти интересные рецепты, посмотреть отчеты о путешествиях и просто посмеяться. NUUM доступен в web-версии на компьютерах и мобильных устройствах на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.

В декабре 2023 г. видеоплатформа начала свою работу в тестовом режиме. Жители Кировской области могли сами протестировать новый сервис и дать обратную связь команде разработчиков. Сейчас NUUM работает как полноценный продукт, который можно рассматривать как альтернативу иностранным социальным сетям.