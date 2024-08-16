МТС обеспечит цифровой комфорт гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»

МТС обеспечит мобильной связью, быстрым мобильным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей самого масштабного праздника Томской области. С этой целью на территории парка «Околица» установлено дополнительное мобильное телеком-оборудование МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2024 г. фестиваль примет мастеров из 45 регионов России, а также Китая, Казахстана, Монголии, Беларуси, Ирана и других стран – среди них будут столяры, резчики по дереву, керамисты и кузнецы. Мероприятие будет проходить с 17 по 24 августа 2024 г.

В течение нескольких дней на территории парка пройдут гастрофестиваль, ярмарка и концертные программы, которые по ожиданиям организаторов посетят свыше 150 тыс. участников и гостей. В режиме реального времени они смогут онлайн делиться впечатлениями от мероприятия в мессенджерах и социальных сетях.

«Уже который год Томск становится местом притяжения для тысяч ценителей и мастеров ремесленного искусства. Фестиваль «Праздник Топора» считается одним из брендов региона, долгожданным событием, которое стремятся посетить гости из соседних регионов и стран – от Новосибирска до Казахстана и Китая. Мы подготовились к наплыву гостей, установив дополнительные мобильные базовые станции, чтобы обеспечить высококачественную связь, комфорт и безопасность всем участникам», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.