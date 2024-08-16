CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечит цифровой комфорт гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»

МТС обеспечит мобильной связью, быстрым мобильным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей самого масштабного праздника Томской области. С этой целью на территории парка «Околица» установлено дополнительное мобильное телеком-оборудование МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2024 г. фестиваль примет мастеров из 45 регионов России, а также Китая, Казахстана, Монголии, Беларуси, Ирана и других стран – среди них будут столяры, резчики по дереву, керамисты и кузнецы. Мероприятие будет проходить с 17 по 24 августа 2024 г.

В течение нескольких дней на территории парка пройдут гастрофестиваль, ярмарка и концертные программы, которые по ожиданиям организаторов посетят свыше 150 тыс. участников и гостей. В режиме реального времени они смогут онлайн делиться впечатлениями от мероприятия в мессенджерах и социальных сетях.

«Уже который год Томск становится местом притяжения для тысяч ценителей и мастеров ремесленного искусства. Фестиваль «Праздник Топора» считается одним из брендов региона, долгожданным событием, которое стремятся посетить гости из соседних регионов и стран – от Новосибирска до Казахстана и Китая. Мы подготовились к наплыву гостей, установив дополнительные мобильные базовые станции, чтобы обеспечить высококачественную связь, комфорт и безопасность всем участникам», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Основателя сверхпопулярного файлообменника Megaupload и критика политики США экстрадируют в Америку

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Крупный журнал уволил всех ценных сотрудников одним днем. Их заменили на ИИ, которого они же и обучали

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024