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МТС разогнала мобильный интернет в Шимановске ко Дню города

МТС сообщает о модернизации сети LTE в городе Шимановске. Благодаря обновленному телеком-оборудованию скорость мобильного интернета для шимановцев и участников праздничных мероприятий в честь Дня рождения города увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС улучшила покрытие и скоростные характеристики мобильной сети на всей территории города, а также на спортивных и общественных площадках, где пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города Шимановска – спортивные состязания, игровая программа «Играй город», показательные выступления спортсменов, выставка-дегустация изделий местных производителей «Сделано в Шимановске». Обновленные скорости сети LTE будут также доступны участникам и зрителям заезда «Качу, куда хочу!». Юные гонщики на самокатах, беговелах и толокарах проедут по маршруту от улицы Рабочей до Советской. Болельщики и родители участников заезда могут вести прямую трансляцию в социальных сетях и мессенджерах, а победители турнира поделиться красочным фото с церемонии награждения.

«Мы планомерно проводим работы по улучшению качества сети в крупных городах, удаленных и малых населенных пунктах. Учитываем предстоящие праздники и торжественные мероприятия, во время которых большое количество пользователей сервисов сосредоточены в одной локации. Качественное обновление сети позволяет обеспечить цифровой комфорт даже в часы пиковой нагрузки во время массовых гуляний и творческих концертов», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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