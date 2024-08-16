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Новый сервис для внебиржевой торговли уже доступен для пользователей RuTerminal

В конце июля 2024 г. был запущен инновационный сервис RUFX, который призван упростить и усовершенствовать внебиржевую торговлю. Он разработан специально для профессиональных трейдеров и институциональных инвесторов, предлагая современные инструменты и технологии для успешной работы на валютном и денежном рынках. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Одной из главных отличительных особенностей RUFX является удобный и быстрый доступ к совершению сделок. Благодаря сотрудничеству с маркет-мейкерами, сервис предлагает лучшие цены и высокую ликвидность. Кроме того, RUFX легко интегрируется с внутренними системами участников через FIX протокол, что позволяет формировать собственные потоки цен.

Важным нововведением в системе является функциональность контроля лимитов. Это позволяет участникам контролировать лимиты на контрагентов по различным продуктам. Могут быть установлены как разные лимиты на каждый из продуктов, так и совокупный лимит кредитного риска на контрагента.

С помощью этого сервиса участники могут отслеживать лимиты по различным продуктам: валютам (форекс), свопам, кредитам, облигациям и другим. Можно установить разные лимиты для каждого продукта или один совокупный лимит кредитного риска для всех продуктов.

Если при попытке заключить сделку в торговой платформе RUFX сервис обнаружит, что лимит для одной из сторон недостаточен, он откажет в совершении сделки. Таким образом, сервис помогает избежать рисков и контролировать финансовые операции.

«Важнейшим аспектом нашей работы является активное взаимодействие с пользователями. Мы не только собираем отзывы, но и внимательно анализируем каждое поступившее обращение, что помогает нам выявить ключевые направления для улучшения функционала. Наши специалисты стремятся адаптировать системы под меняющиеся условия рынка и повышающиеся требования клиентов. С каждым новым обновлением мы стремимся не только улучшать уже существующие возможности платформы RuTerminal и сервиса RUFX, но и вводить инновации, которые помогут пользователям достигать своих целей быстрее и проще», — сказал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.

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