CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Розница
|

Продавцам на «Яндекс Маркете» стало удобнее прогнозировать выручку на площадке

«Яндекс Маркет» обновил калькулятор доходов для продавцов — теперь они могут рассчитать потенциальную выручку до выхода на сервис или начала продаж нового ассортимента. Раньше при подобных расчетах продавцу приходилось самостоятельно добавлять нужные для прогноза данные о каждом товаре. Теперь калькулятор умеет подставлять их автоматически. Обновление поможет продавцам заранее оценивать выгоду от продажи товара и эффективнее планировать бюджет. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы рассчитать доход, продавец может выбрать любой товар, который уже есть на «Маркете», — калькулятор проанализирует его цену, габариты, вес, категорию и другие параметры и покажет наиболее вероятную прибыль. Также он подскажет, какая модель работы с маркетплейсом лучше всего подходит для выбранного товара, и расскажет о ее преимуществах. А еще калькулятор может спрогнозировать выручку с учетом скидки на тариф размещения, если продавец выберет турбо — популярный товар, который быстро продается.

После расчета выручки продавец может указать дополнительные данные для расширенного прогноза. Если он добавит себестоимость товара и сумму расходов, которые не связаны с работой на «Маркете» — например, налоги или затраты на продвижение, — калькулятор покажет чистый доход от продаж.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Основателя сверхпопулярного файлообменника Megaupload и критика политики США экстрадируют в Америку

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Крупный журнал уволил всех ценных сотрудников одним днем. Их заменили на ИИ, которого они же и обучали

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024