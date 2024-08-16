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RuStore назвал самое тратящее поколение в мобильном сегменте

Официальный магазин приложений RuStore выяснил, что зумеры (люди в возрасте 18-27 лет) чаще других поколений тратят в мобильных играх и приложениях на Android. Их средний чек превышает чек миллениалов (28-43 года) на 18% и составляет 1,026 тыс. руб. Реже всего за мобильный контент платят Х (от 44 до 60 лет) — их средний чек составляет 976 руб. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Головоломки — самая популярная категория среди всех возрастных групп. Наибольший интерес к этому жанру проявляет поколение Х — в него играли 40% игроков этого возраста. Помимо головоломок, «иксы» и миллениалы предпочитают настольные и карточные игры, а зумеры – шутеры и симуляторы (23%).

Магазины приложений остаются основным источником информации о новых играх для всех поколений — их выбирают 38% пользователей. Особенно такой способ получения информации популярен у зумеров (43%). Следом по популярности, немного опережая социальные сети и медиа, идет сарафанное радио (33%) и реклама в других мобильных играх (32%).

Исследование проведено RuStore совместно с компанией Ipsos. В онлайн-опросе приняли участие четыре тыс. респондентов в возрасте от 14 до 60 лет, пользователей Android, которые самостоятельно устанавливают приложения на свой смартфон. География опроса охватывает города России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек.

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