В HiFi-стриминге «Звук» появилась возможность донатить любимым артистам

HiFi-стриминг «Звук» представил новый раздел «Актуальное» на странице артиста, где стали доступны закрепленные релизы с сообщением для фанатов и функция донатов. У слушателей появилась возможность переводить средства музыкантам, а также получать от них больше уникального контента. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Звук».

Стриминговый сервис обновил свое приложение «Студио», предоставив слушателям новые инструменты для поддержки любимых артистов онлайн. Принять участие в создании творчества любимого исполнителя стало проще: достаточно нажать кнопку «Поддержать», которая доступна в новом разделе. Благодаря финансовой поддержке от фанатов, музыкант сможет снять новый клип, создать мерч или запустить новый креативный проект. Все средства будут поступать ему напрямую.

Кроме того, слушатели получили еще одну точку прямого контакта с артистом — в закрепе поклонники смогут увидеть именно тот релиз, на который артист хочет обратить внимание в текущем месяце, а также прочитать личное сообщение, оставленное для фанатов.

«В первую очередь раздел «Актуальное» позволит слушателям сказать “спасибо” любимому артисту за те эмоции, которые дарит его музыка. Музыкантам очень важно напрямую взаимодействовать со своими фанатами, чувствовать их любовь и поддержку — именно это мотивирует их заниматься творчеством. Поэтому мы решили дать нашим пользователям еще один инструмент, который позволит реализовать любые креативные идеи», — сказала Екатерина Комиссарова, директор по развитию приложения для артистов «Студио» и работе с талантами в HiFi-стриминге «Звук».

«Звук» продолжает масштабировать стратегию поддержки и развития творчества, соединяя между собой артистов и их поклонников онлайн и офлайн. С одной стороны, аудиосервис предоставляет цифровую площадку для распространения музыки на многомиллионную аудиторию. С другой — у «Звука» есть приложение для артистов «Студио», где музыкантам и их командам доступны технологичные инструменты для продвижения творчества и аналитики.