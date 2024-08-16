Веб-интегратор «Факт» запустил корпоративный портал для ММК

Веб-интегратор «Факт» сообщил о завершении проекта по созданию обновленного корпоративного портала для сотрудников группы ММК. Этот проект направлен на модернизацию и улучшение внутренней коммуникации среди более чем 50 тыс. сотрудников компании.

Главная цель проекта заключалась в создании удобного рабочего пространства, которое объединяет ключевую корпоративную информацию на одном экране. Новый портал, построенный на современной платформе «1С-Битрикс», предоставляет быстрый доступ к различным внутренним системам и актуальной информации, включая графики работы, новости подразделений и компании в целом, персонализированные виджеты. Важным элементом стала интеграция с кадровой информационной системой ММК и единой цифровой платформой «Атач», что позволяет сотрудникам получать уведомления о задачах, графиках работы и получения спецодежды, трудовой дисциплине и предстоящих отпусках.

Особое внимание было уделено удобству использования портала. Новый, современный дизайн и улучшенная навигация делают его доступным на всех устройствах, включая мобильные. Это особенно важно для сотрудников, работающих на производстве и вне офиса. Портал также оснащен системой геймификации, которая должна стимулировать активное использование и участие сотрудников, предлагая им возможность накапливать баллы за активные действия и обменивать их на реальные подарки.

Коммерческий директор ИТ-компании «Факт», интегратора продуктов «Битрикс24» с подтвержденным enterprise-статусом, Сергей Михайлов отметил: «При разработке портала мы уделили особое внимание тому, чтобы каждый сотрудник ГК ПАО «ММК» мог легко находить нужную информацию и использовать портал с комфортом».

«Результаты внедрения нового корпоративного портала уже ощутимы, — сказала начальник управления информации, общественных связей и рекламы ММК Ирина Мельник. – Обновленный дизайн и функциональность портала значительно улучшили удобство его использования, что подтверждается ростом посещаемости портала, а также способствовали укреплению корпоративной культуры и более эффективному обмену информацией внутри компании».