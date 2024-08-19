Более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент в «VK Видео»

С начала года более 14 тыс. новых авторов стали публиковать ролики в «VK Видео». Это блогеры-миллионники, которые переходят с других платформ, и начинающие авторы с несколькими десятками или сотнями подписчиков. Каждый второй автор воспользовался программой поддержки для перехода с других платформ или создания канала с нуля. Наиболее активно в 2024 г. растёт количество авторов в направлениях развлечений, детского и семейного контента, образования и культуры, технологий, гейминга и красоты.

Ежедневно на платформе появляются сотни новых роликов от блогеров, артистов, спортсменов и экспертов в разных тематических областях. Наибольшее количество просмотров и времени пользователей приходится на контент авторов сегмента развлечений — более 30% от суммарного времени просмотров новых авторов. Следом идёт детский и семейный контент — 19%, спорт — 14%, гейминг — 9%, технологии — 7%, образование и культура – 6%, путешествия и отдых — 5%, красота и стиль — 3%. На другие направления и нишевой контент приходятся оставшиеся 7% пользовательского смотрения новых авторов.

Для авторов VK разработала программу поддержки для комфортного перехода на «VK Видео»: консультирование по работе с функционалом, помощь с переносом контента и участие в мероприятиях и специальных проектах экосистемы VK. Полную информацию автор может получить напрямую в сообществе «VK Сообщества».

Для улучшения адаптации новым авторам предоставлен бессрочный доступ к обучающим курсам «Школы Авторов VK» и «Акселератору авторов VK» — специальному комьюнити для развития и общения перспективных авторов. Для того чтобы попасть в «Акселератор», автор должен быть владельцем или администратором сообщества «ВКонтакте», канала «Дзен» или группы в «Одноклассниках», где публикуется оригинальный контент.

Новые авторы могут быстро начать развиваться в «VK Видео» без потери опубликованных роликов на других площадках. «ВКонтакте» доступен сервис Video Transfer для быстрого переноса видео с других платформ.