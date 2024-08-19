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«МегаФон» ускорил интернет в Зубцове Тверской области

Инженеры «МегаФона» запустили новые телеком-объекты в южной части города Зубцова Тверской области, благодаря чему скорость мобильного интернета в двух важнейших городских поселках — Чайке и КИП выросла в 1,5 раза.

Улучшения затронули жилые микрорайоны одного из самых маленьких городов Тверской области. Скорость передачи данных в смартфонах более 6 тыс. зубчан и гостей города увеличилась не менее чем на 30%. Это означает, что оператор обеспечил своим абонентам не только надёжную голосовую связь, но и повышенные скорости мобильного интернета — теперь фото и видео будут буквально «летать», кроме того, можно будет стримить без помех и задержек.

Для туристов, проезжающих по федеральной автотрассе М-9 «Балтия» в рамках маршрута Ржев — Старица, Зубцов будет интересен мемориальным комплексом Победы на Московской горе, а также прекрасным видом на место впадения Вазузы в Волгу. Великая русская река шириной здесь всего 80-90 метров. Также в городе располагается знаменитый подвесной мост — один из шести пешеходных мостов через Волгу у нас в стране.

Летом дата трафик в Зубцове вырос на 20% в связи с увеличением количества туристов в городе. Сейчас обладатели SIM-карт «МегаФона» могут без задержек скачивать до 10 фильмов и 50 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

«Зубцов — старинный городок, который с каждым годом привлекает все больше туристов. Чтобы удовлетворить растущий спрос, наши инженеры продолжают увеличивать покрытие как в жилых микрорайонах, так и на автотрассах. Путешествовать со скоростным интернетом вдвойне приятно, а если в дороге вам понадобятся дополнительные услуги или помощь в подключении, вам всегда помогут в наших салонах связи. В Зубцове вы сможете найти такой салон на улице Победы, а, чтобы посещать его было удобно и местным жителям и приезжим, он расположен недалеко от федеральной трассы М-9», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

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