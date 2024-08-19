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На «Госуслугах» доступны сервисы для помощи жителям Курской области

«Госуслуги» запустили сбор информации от пострадавших жителей Курской области для регионального оперштаба. Они могут сообщить о себе, рассказать, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, и найти близких, с которыми потеряна связь. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Какие сервисы доступны

– Сбор информации о том, какие предметы первой необходимости нужны. В форме можно указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.

– Поиск родных. Данные из заявок сверяются с информацией о выехавших. Так друг друга могут найти родственники, которые потеряли связь.

– Учет выехавших. Те, кто самостоятельно покинул свои дома, могут сообщить о себе на «Госуслугах». Так о выехавших узнают региональные власти, будет проще получить соцподдержку и найти близких.

– Cообщение о готовности к выезду. Жители приграничных районов могут оставить заявку, указав сколько людей и откуда готовы выехать. «Госуслуги» передадут информацию в оперштаб Курской области.

Какие выплаты можно оформить на «Госуслугах»: выплата жителям пострадавших районов Курской области; выплата пострадавшим при ЧС; выплата при утрате имущества; выплата за вред здоровью; выплата членам семьи погибшего при ЧС.

Вся информация о помощи жителям Курской области, контакты и инструкции на случай экстренных ситуаций — на «Госуслугах».

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