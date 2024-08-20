Агентство Appbooster запустило бесплатный конструктор графики для App Store и Google Play

Правильное оформление и дизайн страницы приложения в App Store и Google Play привлекают внимание аудитории и повышают конверсию в установку. У инди-разработчиков и небольших команд не всегда хватает времени или ресурсов, чтобы сделать профессиональный визуальный контент. Из-за этого они теряют потенциальных пользователей.

Агентство мобильного маркетинга Appbooster разработало бесплатный инструмент для создания стильных графических материалов без привлечения дизайнера — «ASO-конструктор». Об этом CNews сообщили представители Appbooster.

«ASO-конструктор» содержит готовые шаблоны для создания иконок и скриншотов приложения, рекламного контента и обложек in-app ивентов. Шаблоны сделаны по гайдлайнам App Store и Google Play, так что разработчикам не придется изучать требования сторов и разбираться в технических нюансах. Встроенные макеты и наборы цветовых сочетаний позволяют пользователям без опыта в дизайне самостоятельно создавать стильный и конверсионный визуальный контент.

«Шаблоны из «ASO-конструктора» подходят для приложения любой вертикали. В последнем обновлении мы обновили цветовую гамму и графические элементы к осеннему сезону. Добавили новые шаблоны скриншотов и обложки для In-app events и рекламного контента в Google Play», — сказала Анна Рыкова, руководитель проекта, ASO-specialist Appbooster.

Благодаря ежемесячным обновлениям шаблонов в «ASO-конструкторе» команды смогут быстро адаптировать оформление страницы своего приложения под новый сезон, грядущие праздники и актуальные тренды, что поможет их приложению оставаться в центре внимания.