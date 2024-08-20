Flowwow тестирует самовывоз

В мобильном приложении Flowwow (на iOS и Android) стала доступна функция самовывоза. Чтобы воспользоваться ею, необходимо выбрать соответствующий фильтр, раздел в меню платформы или указать новый тип доставки в карточке магазина. Оплата такого заказа, как и заказа с курьерской доставкой, происходит через Flowwow. Маркетплейс выступает гарантом качества приобретенного товара и регулятором в случае возникновения спорных ситуаций между клиентом и продавцом. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

Забрать заказ, оформленный с самовывозом, можно через 5 минут после подтверждения продавцом, если товар в наличии, или в течение нескольких часов, если продавцу необходимо время на его производство. Также пользователь может заранее выбрать удобную дату и временной промежуток для получения. Срок хранения заказа составляет 12 часов с момента его готовности к выдаче. По истечении этого времени пользователь получит пуш-уведомление с напоминанием связаться с продавцом.

«Количество заказов на нашей платформе постоянно растет. С начала 2024 г. на Flowwow было совершено в 1,5 раза больше покупок, чем за аналогичный период в 2023 г. Введение услуги самовывоза позволяет снизить нагрузку на службы доставки. Это особенно важно в период праздничных дней, когда занятость курьеров значительно возрастает, — почти в 10 раз, как показывает внутреннее исследование, проведенное Flowwow по итогам прошлого года», — отметила Жанна Кожедубова, Product Owner клиентских приложений Flowwow.

Самовывозом уже сейчас могут воспользоваться жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара. Эти города первыми получили возможность добавить новую услугу. За время работы пилотного проекта количество продавцов в этих регионах, подключивших самовывоз, достигло в среднем 70% от общего числа. На сегодня функционал доступен для активации селлерам из всех регионов России. Настроить новый тип доставки можно через личный кабинет в приложении Flowwow Seller.

«Большая часть заказов, оформленных на Flowwow, все так же доставляется курьерами. Мы продолжаем совершенствовать качество такой доставки. Но у пользователей иногда возникают ситуации, когда удобнее забрать заказ самостоятельно. Например, в праздничные дни с высоким спросом, когда получить выбранный подарок важно с точностью до минуты. Бывают случаи, когда продавец находится рядом с клиентом и самостоятельно забрать покупку получится быстрее. Также самовывоз пригодится, когда нужно оформить заказ заранее и забрать его по пути. Последний вариант сейчас актуален для школьников и их родителей в преддверии Дня знаний», — сказала Жанна Кожедубова.

Команда Flowwow продолжит развивать новый функционал и исправлять недочеты, выявленные в процессе тестирования. В планах продуктовой команды до конца 2024 г. завершить пилотный проект и сделать новый способ доставки более удобным как для клиентов, так и для продавцов.