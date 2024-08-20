МТС: половина жителей Татарстана во время отпуска предпочитают смотреть кино

МТС провела исследование, как татарстанцы и жители других российских регионов проводят отпуск. По итогам опроса, аналитики онлайн-кинотеатра KION и сервиса путешествий МТС Travel выяснили, что идеальный отпуск в представлении большинства жителей региона длится больше 14 дней, а 46% опрошенных признались, что просмотр фильмов - их любимый вид досуга во время отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

43% опрошенных жителей Татарстана заявили, что до конца 2024 г. планируют отправиться в отпуск. 5% признались, что не были в отпуске и не планируют его до конца 2024 г. Остальные опрошенные уже успели отдохнуть в 2024 г.

39% татарстанцев рассказали, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 36% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 15% – 3-7 дней, а 11% жителей региона хватит и коротких выходных до 3 дней.

Среди любимых занятий во время отпуска татарстанцы назвали просмотр фильмов – этот вид досуга предпочитают 46% опрошенных. Во время отпуска респонденты чаще выбирают просмотр контента на мобильных устройствах, и смотрят комедии и мелодрамы.

Также жители Татарстана поделились своими планами на отпуск. 38% рассказали, что проведут его на пляже, у 21% отпуск будет познавательным, у 15% – дачным, у 13% – активным, 8% татарстанцев займутся здоровьем. Еще 6% жителей республики выбрали другой тип отдыха.

В сервисе путешествий МТС Travel выяснили, в каких регионах страны россияне планируют отдыхать. Топ-5 популярных направлений замыкает Татарстан с 4% доли от всех онлайн-бронирований до конца 2024 г.Лидером по количеству забронированных отелей и апартаментов по России является Краснодарский край – на него приходится более четверти, или 28%, от всех онлайн-бронирований. Второе место делят Санкт-Петербург и Москва – в каждом из городов сделано примерно по 10% от общего числа онлайн-заказов, на четвертом месте - Калининградская область с долей бронирований 6%. Средний по стране чек на размещение, по данным МТС Travel, составляет 6000 руб. в сутки на двоих.