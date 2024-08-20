«Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5»

«Яндекс Плюс» совместно с X5 Group представил обновленную опцию «Покупки с Пакетом от X5». Подписчики смогут получить еще больше кешбэка на карту «X5 Клуба» — они будут начисляться как за транзакции в сервисах «Яндекса», так и за покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке». Баллы будут начисляться в равном количестве – сколько баллов «Плюса» получил подписчик опции, столько же баллов получит на карту «X5 Клуба». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Плюса».

«Яндекс Плюс» продолжает учитывать разные жизненные сценарии пользователей и развивать дополнительные опции к подписке, которые отвечают их интересам. С начала запуска ритейл-опцией «Покупки с Пакетом от Х5», которая позволяет получать дополнительные бонусы за покупки в экосистеме Х5 Group, уже воспользовались 1,6 млн человек.

Обновление опции позволит получать повышенный кешбэк баллами «Плюса» и кешбэк на карту «X5 Клуба» в равном количестве за покупки в сервисах «Яндекса» и в онлайн-магазинах с помощью «Яндекс Пэй». Например, за поездку в такси подписчик получит и 50 баллов «Плюса», и 50 баллов на карту «Х5 Клуба». Баллы можно потратить на покупки в сервисах «Яндекса», а также в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Также кешбэк баллами будет начисляться за покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке».

Подписчики смогут списывать до 99% накопленного кешбэка с карты «Х5 клуба» на оплату покупок в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» и выбирать до 10 любимых категорий «X5 Клуба» для получения повышенного кешбэка. Выбрать категории можно в личном кабинете «X5 Клуба».

«Подписки прочно вошли в повседневную жизнь людей и «Плюс» учитывает интересы своих пользователей, расширяя опции и делая подписку выгоднее. Мы видим запрос на ритейл, высокий потенциал сегмента и положительный опыт опции «Путешественникам», где пользователи получают кешбэк баллами «Плюса» и милями. Учитывая это, мы усиливаем партнерство с Х5 Group, чтобы предложить нашим подписчикам еще больше выгоды с «Яндекс Плюсом» и планируем развивать больше жизненных сценариев в опции», – сказал Андрей Гевак, руководитель «Яндекс Плюса».

Чтобы посмотреть баланс баллов, нужно зайти в личный кабинет «Яндекс Плюса» или «X5 Клуба» или на странице опции. Баллами можно оплатить полную стоимость покупки в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», а полученные баллы «Плюса» тратить в любых сервисах «Яндекса» по своему выбору – оплатить такси, заказать блюда из ресторанов или продукты из магазинов, а также использовать при покупках в интернет-магазинах. При списании баллов каждый балл «Плюса» равен 1 руб. а 10 баллов «X5 Клуба» равны 1 руб. Чтобы опция работала, необходимо связать аккаунты «X5 Клуба» и «Яндекс Плюса».

Опция «Покупки с Пакетом от Х5» была запущена в 2022 г. Стоимость опции составляет 200 руб. в месяц.