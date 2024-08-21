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«Авито» и «Госуслуги» разработали проект для организации помощи жителям Курской области

Сервис «Авито» запустил алгоритм, способствующий быстрому расселению пострадавших. Пользователи смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого уже создан и действует новый фильтр в разделе «Аренда недвижимости» – «Могу предоставить жилье бесплатно». Подробная информация о нем размещена на специальной странице, куда по мере запуска будут добавлены новые меры поддержки.

«Авито» выступил с инициативой в адрес Правительства РФ с просьбой утвердить алгоритмы «Авито Недвижимости», а также помочь с информированием пострадавшего населения о доступной на «Авито помощи». Предварительно с Минцифры проработали механизмы верификации и направили запрос в Правительство на их утверждение.

В ближайшее время на «Авито «станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье, объявления будут отмечены значком «#яПомогаю» и объединены в специальном разделе.

Также «Авито» предоставит помощь жителям Курска, вынужденно покинувшим свои дома с поиском временной работы, запустив для соискателей фильтр «Работа с проживанием», рекомендации по поиску работы и подработки. В целях поддержки работодателей «Авито Работа» откроет возможность бесплатной публикации вакансий по самым востребованным сейчас в Курской области профессиям, согласованным с администрацией региона.

Ранее «Авито» совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и оказанию помощи поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря.

Команда «Авито» разрабатывает и другие возможности помощи, об их запуске будет сообщено дополнительно.

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