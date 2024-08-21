ДОМ.РФ представил топ регионов по предложению проектов частных домов

ДОМ.РФ представил рейтинг популярных регионов России с наибольшим предложением проектов частных домов от подрядных организаций на основе данных суперсервиса строим.дом.рф.

Топ-10 регионов возглавили Московская область (1418 проектов), Москва (1163 проектов) и Ленинградская область (634 проектов). Также в список вошли Краснодарский край (630), г. Санкт-Петербург (566), Владимирская (526), Тверская (475), Калужская (458), Тульская (425) области и Республика Татарстан (399).

«Суперсервис строим.дом.рф – разработанная ДОМ.РФ цифровая платформа, объединяющая услуги, связанные со строительством частного дома. На платформе реализован каталог проектов индивидуальных жилых домов. С начала года количество доступных для строительства проектов частных домов на суперсервисе выросло в три раза и уже превысило 3 тысячи. А количество подрядных организаций, оказывающих услуги по домостроению, достигло 2,5 тысячи. Платформа – это удобный механизм взаимодействия граждан, государства и бизнеса, который доступен пользователям во всех субъектах нашей страны», – подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

На портале строим.дом.рф представлен перечень сервисов от 1171 ресурсоснабжающей организации, доступны кредитные предложения от 12 банков-партнёров. Большинство проектов домов на платформе уже предварительно одобрены банками, что удобно для оформления ипотеки. На платформе можно найти и строительные организации, которые строят дома с применением счетов эскроу.

«Граждане могут найти на суперсервисе подрядчиков, которые осуществляют строительство с применением безопасного механизма эскроу счетов, к примеру, с целью строительства частного дома в рамках обновлённых условий семейной и ИТ-ипотеки. При этом суперсервис после вступления в силу закона об ИЖС с эскроу в марте 2025 г. станет платформой, где подрядные организации будут раскрывать информацию о реализуемых проектах ИЖС, заключенных договорах подряда и результатах их выполнения, тем самым формируя свою объективную деловую репутацию, которая, безусловно, является одним из главных критериев принятия потребительского решения», – добавил директор развития жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

Рейтинг* демонстрирует привлекательность регионов для строителей в секторе ИЖС, а также насколько в том или ином субъекте созданы условия для частного домостроения: прозрачная разрешительная деятельность, необходимая сопутствующая инфраструктура и др. Кроме того, представленность подрядчиков ИЖС – это маркер спроса со стороны населения на услуги строительства частных домов на конкретных территориях.

«В Подмосковье строится много частных домов. Только в 2023 году было введено 7,7 млн кв. метров индивидуального жилья, план на этот год 7,5 млн кв. метров. Этому способствует последовательная политика региона по созданию благоприятных условий для жилищного строительства. В работе в Подмосковье мы используем разные сервисы для бизнеса и граждан. Один из них — цифровая платформа для строительства ИЖС строим.дом.рф. На этой единой площадке можно выбрать проекты домов и даже получить персональный план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрации права на дом», — сказала Елена Волкова, министр жилищной политики Московской области.

Президент РФ 22 июля подписал закон о внедрении системы эскроу-счетов в ИЖС, которая обеспечит безопасность средств граждан на этом рынке. Получить денежные средства со счёта эскроу подрядчик сможет только после завершения стройки и регистрации права собственности на жилой дом. Федеральный закон о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу вступит в силу с 1 марта 2025 года. При этом портал строим.дом.рф станет технологической основой для реализации нового механизма.

За счёт обязательного раскрытия подрядными организациями на портале информации о реализуемых проектах ИЖС, заключенных договорах подряда и результатах их выполнения будет формироваться объективная деловая репутация компаний.

* Рейтинг регионов составлен на основании количества размещённых на портале строим.дом.рф типовых проектов частных домов, которые и доступны в регионе для строительства. В рейтинге учитывается, что одна подрядная организация может строить дома в нескольких регионах.