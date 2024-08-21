«МегаФон»: туристический поток в Северную Осетию вырос на 70%

С начала года Республика Северная Осетия стала местом притяжения для путешественников из разных уголков страны. Объем трафика мобильного интернета, который они гости потратили во время путешествий летом 2024 г., вырос на 42%. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных с базовых станций региона.

Северная Осетия остаётся одним из самых востребованных направлений для внутреннего туризма. По количеству гостей на первом месте ожидаемо москвичи — 15% турпотока. На второй строчке визитеры из Чечни с 11%, а замыкают тройку жители Ставрополья — 10,5%.

При этом наибольший прирост год к году показали приезжие из: Читы (+66%); Йошкар-Олы (+64,5%); Мурманска (+57%); Иваново (+55%); Уфы (+54%).

Чаще всего отдыхающие задерживаются в столице республики — Владикавказе, посещают Беслан и горные части республики. Насладиться красивыми пейзажами туристы отправляются, например, в Святилище Реком в поселке Цей и к башне Курта и Тага в поселке Верхний Фиагдон. Ежемесячно приезжие тратят в этих локациях в среднем 570 ТБ данных. Этого хватит, чтобы разместить порядка 630 тыс. коротких шестисекундных роликов в Сети об удивительных местах Северной Осетии. Делятся впечатлениями с помощью передачи данных гости чаще в послеобеденное время — с 15:00 до 17:00.

Активный отдых женщины и мужчины предпочитают примерно в равной мере — на них приходится 48% и 52% трафика соответственно. Их средний возраст — от 25 до 44 лет.

«Древняя архитектура, достопримечательности и, конечно, уникальная природа Кавказа ежегодно увеличивают туристическую привлекательность. Помощниками в путешествии традиционно выступают смартфон и мобильный интернет, которые дают возможность узнать исторические факты, забронировать отель, построить маршрут и поделиться атмосферными фото. Для комфортного пребывания гостей, мы каждый день работаем над развитием сети. Так, в этом году скорость мобильного интернета в крупнейших городах республики: Владикавказе, Беслане, Моздоке разогнали до 150 Мбит/с», — отметил директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании Ацамаз Бесолов.