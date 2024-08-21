«МегаФон»: жители разных регионов России стали чаще интересоваться новостройками Челябинска

Жители регионов России стали присматриваться к новостройкам в Челябинске. По общему объёму трафика наибольший интерес к квартирам в столице Южного Урала проявляют покупатели из Москвы, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Башкирии. К такому мнению пришли аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных пользовательских обращений к ресурсам южноуральских застройщиков с начала года.

По динамике спроса наблюдается другая тенденция. Максимальный рост зафиксирован у потенциальных покупателей из Пермского края — интерес к новостройкам в Челябинске вырос в 3 раза по сравнению с январем-июлем 2023 г. Также повышенная активность наблюдается и со стороны жителей Республики Татарстан — спрос увеличился примерно в 2,5 раза.

При этом наибольшее внимание к квартирам в Челябинске проявляют сами жители области. Непосредственно на южноуральцев приходится примерно 74% суммарного дата-трафика на сайты местных девелоперов. Самым популярным месяцем для подбора недвижимости в этом году стал май. В этот период объем передачи данных на ресурсы местных строительных компаний показал взрывной рост, увеличившись на 44% относительно показателей 2023 г.

Интерес к сайтам девелоперов в последний месяц весны объясняется отменой программы массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 г.: за июнь желающие приобрести квартиру как раз успели оформить сделку.

«Челябинск — большой город, известный на всю страну своими промышленными предприятиями, наша область отличается привлекательными туристическими маршрутами и сотнями прекрасных озер, здесь также созданы все необходимые условия для получения качественного образования и самореализации. Наша компания обеспечивает необходимое качество связи, чтобы жители столицы Южного Урала могли пользоваться всеми цифровыми сервисами на самом высоком уровне, а новоселы в жилищных комплексах пользовались мобильным интернетом на максимальных скоростях. По данным экспертов международной компании, в Челябинске медианная скорость скачивания по итогам первого полугодия 2024 г. составила более 41 Мбит⁄с», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

В этом году оператор уже модернизировал связь в ЖК «Новое поколение» в Челябинске. В результате проведенных работ максимальная скорость передачи данных составила более 70 Мбит/с.