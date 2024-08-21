МТС: более половины жителей Якутии во время отпуска предпочитают смотреть кино

МТС провела исследование, как якутяне и жители других российских регионов проводят отпуск. По итогам опроса аналитики онлайн-кинотеатра KION и сервиса путешествий МТС Travel выяснили, что идеальный отпуск в представлении большинства жителей региона длится больше 14 дней, а 53% опрошенных признались, что просмотр фильмов - их любимый вид досуга во время отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

21% опрошенных жителей Якутии заявили, что до конца 2024 г. планируют отправиться в отпуск. 4% признались, что не были в отпуске и не планируют его до 2024 г. Остальные опрошенные уже успели отдохнуть в 2024 г.

48% якутян рассказали, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 38% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 10% – 3-7 дней, а 3% жителей региона хватит и коротких выходных продолжительностью до 3 дней.

Среди любимых занятий во время отпуска якутяне назвали просмотр фильмов – этот вид досуга предпочитают 53% опрошенных. Во время отпуска респонденты чаще выбирают просмотр контента на мобильных устройствах, и смотрят комедии и мелодрамы.

Также жители Якутии поделились своими планами на отпуск. 32% рассказали, что проведут его на пляже, у 24% отпуск будет познавательным, у 20% – дачным, у 12% – активным, 5% якутян займутся здоровьем. Еще 6% жителей региона выбрали другой тип отдыха.