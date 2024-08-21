МТС Travel добавил персонализацию в онлайн-путеводители по регионам России

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске алгоритмов персонализации в цифровых гидах сервиса путешествий МТС Travel. Теперь они автоматически подстраиваются под интересы пользователя. Функция на основе Big Data МТС и ИИ-технологий уже добавлена в путеводители по Самарской, Нижегородской, Калининградской областям и Республике Татарстан. С момента ее запуска среднее время просмотра контента в гидах с персонализацией выросло с трех до пяти минут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Персонализированный контент в цифровых путеводителях доступен абонентам МТС, прошедшим авторизацию по номеру мобильного телефона. Пользователи автоматически попадают в один из сегментов, сформированных на базе обезличенной Big Data МТС и ИИ-технологий. Среди ключевых критериев сегментации, которая влияет на контент путеводителей – уровень дохода и наличие детей. Согласно исследованию МТС Travel, именно эти факторы оказывают наибольшее влияние на сценарии путешествия. В зависимости от сегмента пользователь получает один из шести наборов рекомендаций по достопримечательностям, местам для отдыха, кафе и ресторанам. Впоследствии МТС Travel планирует добавить алгоритмы персонализации и в витрину с отелями.

На первом этапе функция работает в четырех цифровых гидах: по Самарской, Нижегородской, Калининградской областям и Республике Татарстан. Регионы были выбраны как одни из наиболее популярных у туристов. В будущем МТС Travel планирует расширить их список.

«Благодаря персонализации контента пользователи смогут тратить время в поездке более эффективно. Например, родителям, которые приехали в отпуск в Самару с ребенком, не нужно будет долго искать местный зоопарк или детские музеи – они узнают о них из нашего путеводителя, как только окажутся в Самарской области. Появление этой функции важно для нас, поскольку задача сервиса МТС Travel – быть удобным, технологичным помощником в планировании поездок. Первые результаты работы гидов с персонализацией показали, что она очень востребована среди туристов. Среднее время просмотра контента выросло с трех до пяти минут. Также увеличилась доля авторизаций. Сейчас до 40% пользователей проходят ее, чтобы получить персональные рекомендации», – сказала издатель МТС Travel Лидия Страхова.

С 2023 г. МТС Travel запустил порядка 100 онлайн-путеводителей по регионам и туристическим локациям внутри России. Их особенностью является технология доставки – ссылка на цифровые гиды приходит абонентам МТС в SMS при попадании в определенную геозону. За первые семь месяцев 2024 г. абонентам МТС было доставлено почти 50 млн SMS со ссылками на онлайн-путеводители.