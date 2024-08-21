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МТС усилила сеть LTE в окрестностях хакасского «лекарственного» озера

МТС запустила новое телеком-оборудование в селе Шира и поселке Жемчужном. Скоростной мобильный интернет и сверхчеткая голосовая связь теперь доступны более 10 тыс. жителей Хакасии, а также туристам, отправляющимся закрывать летний сезон в одно из самых известных озер в республике — Шира. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты компании МТС установили телеком-оборудование в центральной части села Шира, а также в зоне муниципального пляжа и садовых товариществ «Санаторное» и «Курортное» поселка Жемчужный. Запуск новых базовых станций МТС привел к улучшению качества связи в окрестностях рекреационной зоны озера Шира. Для местных жителей и отдыхающих теперь доступны все современные цифровые сервисы: можно с комфортом смотреть фильмы и сериалы, обмениваться тяжелыми файлами, играть в онлайн-игры, общаться по видеосвязи и делиться красочным фото закрытия летнего сезона в соцсетях и мессенджерах.

Озеро Шира входит в топ рекреационных локаций Хакасии по данным МТС, с июня по август здесь фиксируется повышенный трафик, поскольку на отдых в эти места приезжают туристы из близлежащих регионов — Красноярского и Алтайского края, Кемеровской области. Озеро, название которого происходит от хакасского «сыра кӧл» — то есть «лекарственное озеро», привлекает сибиряков своими полезными грязями и минеральными водами. Известно, что одним из первых озеро описал путешественник Паллас, который более 250 лет назад высказал идею открытия здесь пансионатов для отдыха. Столетия спустя в окрестностях озера располагается более 80 баз и кемпингов, на берегу Шира вплоть до середины осени проходят оздоровительные и йога-туры, велопоходы и музыкальные фестивали.

«В этом году заметен тренд на повышение привлекательности рекреационных локаций республики среди туристов со всей Сибири. По данным МТС, в разгар этого летнего сезона количество отдыхающих абонентов на озере Беле, где мы также недавно усилили сеть, увеличилось на 50 % по сравнению с прошлым годом. Жители и гости республики все чаще выбирают для отдыха рекреационные жемчужины Хакасии, поэтому мы планомерно проводим работы по улучшению качества сети как в популярных для путешественников местах, так и вдоль федеральных трасс», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Ранее МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей республики, куда вошли лучшие природные, культурные, исторические и гастрономические локации Хакасии. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel. Воспользоваться гидом могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях республики, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

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