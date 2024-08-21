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Онлайн-кинотеатр KION стал доступен на телевизорах KIVI

KION пополнил линейку телевизионных девайсов, на которых представлен сервис онлайн-кинотеатра. К телевизорам брендов Xiaomi, LG, Samsung, Haier, Hisense также добавились устройства бренда KIVI. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-кинотеатр KION появился на всех устройствах новой линейки телевизоров KIVI – международном разработчике и поставщике смарт-телевизоров, сертифицированный партнер Google и Netflix. Телевизоры разработаны международной командой KIVI и продаются на рынках России, Европы и Азии.

Приложение сервиса автоматически будет устанавливаться на телевизоры при подключении устройства к Wi-Fi. Для более удобного запуска KION на пультах дистанционного управления KIVI также появилась отдельная кнопка. Это позволит зрителям получать быстрый доступ к контенту платформы сразу после включения телевизора, без самостоятельной загрузки приложения.

Для всех покупателей телевизоров KIVI также предоставляется бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру KION на один месяц. Получить подписку можно, отсканировав QR-код на стикере, расположенном на упаковке телевизора. Авторизация в сервисе происходит с помощью мобильного телефона пользователя.

«Одним из приоритетов онлайн-кинотеатра KION является доступность на максимальном количестве устройств Smart TV, чтобы предложить пользователям еще более удобный и качественный доступ к нашей платформе. Сейчас мы рады пополнить линейку нашего присутствия телевизорами бренда KIVI», – сказал коммерческий директор KION Павел Суховаров.

«Мы рады объявить о нашем сотрудничестве с KION. Это партнерство позволит нашим пользователям наслаждаться контентом одного из самых прогрессивных и активно развивающихся онлайн-кинотеатров России непосредственно с телевизоров KIVI, обеспечивая при этом высочайшее качество изображения и звука», — отметил Дмитрий Тихонов, руководитель отдела маркетинга KIVI Russia.

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